Un lujo: María Palma Nazzaro y Raúl Degásperi llegan a La Brújula 24

La Brújula 24 incorpora a dos emblemáticas figuras de la radiofonía bahiense: María Palma Nazzaro y Raúl Degásperi desembarcan con su estilo único a la mañana de la emisora con una propuesta ágil y dinámica que promete marcar un punto de inflexión en el amanecer de los oyentes.

“Despierta Bahía” comienza el próximo martes 11 desde las 6. Un show informativo que de lunes a viernes se encargará de brindar la información ideal para iniciar cada mañana con dos de las voces más entrañables de la ciudad. Serán la antesala de “Bahía Hoy”, el periodístico líder de las mañanas que conduce Germán Sasso.

En las últimas horas, ambos firmaron sus respectivos contratos, previo a ser recibidos por los directores del medio, quienes le dieron la cálida bienvenida a la pareja que se convertirá en el complemento ideal para iniciar la jornada de la mejor manera.

María Palma y Raúl ya están listos para volver al ruedo y lo harán en una radio a la medida de su rica historia profesional. No te lo podés perder…

Un informe “premonitorio”

03/07/2021. Ese día, María Palma y Raúl engalanaron la sección DE AYER A HOY con sus historias profesionales y de vida. Ese informe tuvo en los párrafos finales lo que podría decirse un mensaje “premonitorio”…

“Si aparece algo que no los compromete familiarmente, no cierran las puertas a volver a la radio. Pero quieren disfrutar de aquel sueño juntos de pasar más tiempo en uno de los destinos más pintorescos que tiene la Costa Atlántica, donde sin horarios se proponen vibrar juntos durante muchos otros veranos más, cerca del sol, la arena y el mar de la localidad balnearia por excelencia del partido de Coronel Rosales. Con sus cuerdas vocales intactas y una modulación perfecta, el medio de comunicación con mayor capacidad de supervivencia no debería darse el lujo de prescindir de ellos, profesionales como pocos y que si bien están jubilados, en el fondo saben que algún capítulo más frente a un micrófono pueden escribir”.

Y así fue.