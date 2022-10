Gallardo y una frase que ilusiona a los hinchas de River

Cada vez son mas las señales que invitan a pensar que Marcelo Gallardo imagina un 2023 como entrenador de River y no lejos del club. Muchos dudan de la decisión que podría llegar a tomar el Muñeco a raíz de los malos resultados y el desgaste que significa estar ocho años al mando de un plantel en un fútbol argentino que exige mucho, pero la continuidad del Míster en Núñez se encamina, pese a que todavía no hubo ningún anuncio oficial al respecto.

Gallardo no habló con la prensa después de la derrota con Talleres hace una semana, tampoco se pronunció luego de la goleada frente a Argentinos el pasado domingo pero sí tomó el micrófono en la cena solidaria que realizó la Fundación River este lunes por la noche para realizar un balance del 2022: “Sigan acompañando”, fue el primer pedido que hizo el DT al subirse al escenario.

Y continuó, dejando allanado el camino para que haya Marcelo versión 2023: “A nosotros desde este lugar también nos deja una enseñanza. No encontrar el éxito deseado me deja un aprendizaje y es mucho más importante que cuando estamos en la vorágine del éxito. Y yo aprendí mucho este año, en los errores y en las equivocaciones. Eso me hace todavía una persona con más deseo de aprender”. Esa última oración es la que aumentó las esperanzas en todo el Mundo River.

#River Marcelo Gallardo habló en la fiesta de la @FundacionRiver "Este año me dejó muchas enseñanzas y aprendí de los errores" pic.twitter.com/XuhoskaPLc — Paulo Filippini (@PauloFilippini) October 4, 2022

¿Qué dijo Brito sobre la continuidad de Gallardo?

Los dos hablaron el mismo día, porque Jorge Brito también se refirió al futuro de su entrenador en una entrevista con ESPN: “Sabemos que el día en que se vaya va a llegar. Esperemos que sea algo muy lejano y que no me toque como presidente. Ojalá se quede hasta el final de la presidencia. Desde la Comisión Directiva pensamos como todo River, que tenemos al mejor técnico. Seguramente el próximo mes definamos su futuro”.

Fuente: Lapaginamillonaria.com