Zanja peligrosa en White: realizarán una obra para evitar la acumulación de agua

Desde la Municipalidad aseguraron a La Brújula 24 que realizarán una obra en el sector de White donde hay una peligrosa zanja, en la que cayó un niño de ocho años que casi se ahoga. Se hará una alcantarilla para que el agua escurra como corresponde de manera que la cantidad de líquido que se acumule sea mínima.

Aseguraron que es una obra que ya estaba planificada y que se ejecutará en el corto plazo.

Por su parte, el titular del Comité Técnico Ejecutivo, Walmir Morete, fue consultado en el programa Nunca es Tarde acerca del episodio que por poco no terminó en tragedia, en la avenida San Martín, enfrente al barrio 26 de Septiembre de Ingeniero White.

“Todos los desagües pluviales van hacia ese lado. Hay uno que atraviesa el barrio y llega ahí, que viene a ser como el final. Es agua de lluvia y con los días de precipitaciones que tuvimos la semana pasada, se ve que subió el nivel. Hace más o menos un mes que se venía trabajando en ese canal, haciendo un dragado porque estaba lleno de juntos, y quedó un poco más ancho. Y tiene que ser así, porque de lo contrario se habría producido un desborde”, expresó Morete.

“Yo me enteré hoy porque creo que el papá fue a la delegación municipal a expresar su queja. Nosotros no tenemos mucho que ver en el CTE con este tema. Solamente explicar que a este canal no va ningún efluente líquido de ninguna empresa, porque van hacia el otro lado, hacia el canal”, indicó. “Eso tiene que quedar claro por algún comentario que se había hecho, en cuanto a que ese canal podía estar contaminado y nada que ver. De hecho nosotros no tomamos muestras de ese lugar porque mayormente está seco o con poca agua, muy bajito”, agregó.

Morete consideró que, a los efectos de prevenir nuevas caídas como las que tuvo una criatura, se podría analizar la factibilidad de construir un cerco perimetral.

“Ideas mías te puedo dar varias, que no sé si se pueden llegar a hacer. De hacer algo, habría que cercarlo todo porque no tiene sentido hacerlo de un solo lado”, afirmó.