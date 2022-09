Un golazo anotado en la Federal A busca estar entre los mejores del mundo

La FIFA le puso el ojo a un gol que anotó Gonzalo Cañete (Sarmiento) en el partido contra Defensores de Belgrano que se jugó el domingo, en una nueva fecha del Federal A.

La máxima organización del mundo futbolístico armó un hilo en Twitter con cinco goles espectaculares y deja en el aire la pregunta “¿Puede alguno de estos ser un contendor del Puskas?”, en referencia al premio que cada año reconoce a los mejores jugadores y las mejores anotaciones.

Entre los cinco que mostró está el tanto de Cañate y agregan que “al comentarista le encantó este”, destacando la emoción que le puso el narrador de la transmisión.

La FIFA todavía no anuncia la lista corta de los goles que entrarán en la competencia y esta publicación no representa una consideración oficial, no obstante, el tuit muestra más interacciones que el resto.