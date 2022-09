Con sus categorías formativas, Bella Vista logró enfrentar a los grandes

Este Viernes en el programa de “La Brújula 24”, “El Femenino”, se presentaron los dirigentes Gabriel Marcolini y Emanuel Frapoli, y dos jugadoras, Sol y Liz Marcolini de las inferiores del Club Bella Vista.

En el cual nos interiorizaron sobre lo que fue su paseo por Buenos Aires donde tuvieron la posibilidad de enfrentarse a equipos como River Plate, Independiente y Banfield, con la Sub 10, Sub 15 y Sub 21 del Club.

“Al principio me pareció una locura, nunca hubo un viaje de chicas a Buenos Aires, pero comenté la posibilidad de ir y sobrepasó las expectativas, se anotaron prácticamente todas”, comentó Gabriel sobre el inicio del viaje.

También nos contaron que la travesía la organizó una empresa privada que era la encargada de toda la parte de coordinación y tenía organizado jugar contra Banfield e independiente.

Además, les daban un día libre para que gestione cada club, el cual Bella Vista, al tener un contacto cercano logró jugar contra River Plate.

“El día que teníamos libre, el primer partido, nos encontramos en el predio de El Monumental, en la cancha sintética de atrás, fue algo realmente soñado, no lo podíamos creer”, nos expresó Gabriel.

Además, tuvieron la posibilidad de charlar con las jugadoras que tienen doce años, y lograron cumplir un sueño.

Liz Marcolini expresó su contento con el viaje y las experiencias que vivieron y dijo: “Fue re lindo, nunca me imaginé jugar al lado de El Monumental y menos contra River.”

También, su hermana, Sol Marcolini, comentó: “No me esperaba que jueguen tan bien, fue una hermosa experiencia.”

Por último, los dirigentes les dejaron un mensaje emotivo a aquellas niñas que deseen empezar este camino hermoso que es el fútbol: “Súmense, dejen los prejuicios de lado, lamentablemente se sigue escuchando que el fútbol es para hombres, pero anímense a meterse en este mundo hermoso, que van a encontrar una cantidad increíble de chicas y van a pasar momentos únicos.”

Desde El Femenino, agradecemos profundamente al Club Bella Vista por el recibimiento y compromiso que tienen hacía este deporte que es, también, para mujeres.