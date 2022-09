Tinelli: “Nadie me exige dos dígitos de rating”

Llega una nueva entrega de la periodista Laura Ubfal cargada con toda la información del mundo del espectáculo.

Teto Medina detenido

A partir de una investigación que lleva meses, basada en denuncias de quienes estuvieron en estos centros de un supuesto centro de rehabilitación de adicciones; fue detenido Marcelo “Teto” Medina por asociación ilícita y reducción a la servidumbre en un centro llamado “La razón de vivir”. Hay opiniones en contra de ex pacientes en contra y a favor del sitio.

Paralelamente fueron detenidas otras 16 personas. El ex integrante de “Showmatch” fue llevado desde su domicilio de Palermo y ya tiene al abogado Adrián Tenca como defensor.

Previa a esta etapa donde se definía como “operador socio terapéutico” de este centro de rehabilitación, tuvo varias denuncias de mujeres por violencia en tiempos de consumo de drogas y alcohol.

El parte policial

La *DIVISION DELITOS CIBERNÉTICOS CONTRA LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA* de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA, procedió a la detención en el barrio de Palermo del periodista conocido como *”Teto Medina”*, en el marco de una investigación relacionado al delito de Asociación Ilícita, Reducción a la Servidumbre y otros, llevada a cabo por la *Unidad Fiscal de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Grooming de Berazategui PBA a/c del Dr. Daniel ICHAZO^, con intervención del *Juzgado de Garantías* N°8 de Florencio Varela a/c Dr. Adrián VILLAGRA.-

La presente investigación se originó por denuncia en sede Fiscal, en el cual se informó que en una Comunidad Terapéutica orientada para personas con adicciones en la zona sur de la Provincia de Buenos Aires, *estarían sometiendo a trabajos y servicios de servidumbre con fines de explotación laboral* a quienes asisten para su rehabilitación, identificándose aproximadamente a 200 víctimas (mayores y menores de edad) y a 19 victimarios.

En la investigación se determinó que habría otros centros terapéuticos provinciales involucrados, donde el periodista participaba activamente en actividades realizadas por los representantes de la organización.

Cabe señalar que se realizarán en total de 21 allanamientos simultáneos, interviniendo en los restantes la Dirección de Trata de Personas de la Policía de la Provincia de Buenos y la policía de Córdoba.

“Nadie me exige dos dígitos de rating”

Siempre se repitió que ElTrece le exigía a Marcelo Tinelli dos dígitos de rating y en estos días en que le va muy bien con “Canta conmigo ahora” haciendo cerca de los 10 puntos y en competencia directa con “Quién es la máscara” de Telefe, el productor y conductor salió a hablar y dijo que “nosotros hacemos tantos puntos de rating, sí, pero hacemos cuarenta y pico de puntos de share. A mi nadie me pidió una cantidad de rating, me dijeron que estoy bien, todo el mundo habla de los dos dígitos, a mi nadie me pidió ni me exige dos dígitos. El programa anda bien, tenemos que asumir que las cosas cambiaron”.

En charla con Moskita Muerta y Nilda Sarli, Tinelli explicó que todo cambio en el universo de lo audiovisual.

“Entendemos que ahora hay que hacer una lectura nueva de las métricas, de cómo consumís los contenidos. No sólo te ven en las plataformas, te ven también en otro horario, en diferido, en redes sociales”” y agregó “los medios de comunicación en su totalidad son on demand. No es lo de antes, la mesa familiar, todos mirando la televisión al día y la hora determinada. Hoy es otra la vida, el celular cambió todo”.

“La televisión hoy es otra, no podemos no asumir que la competencia hoy es con las plataformas, que hay ofertas en muchos otros formatos más allá de lo que se ve en TV, y que las audiencias se tienen que pensar de otra forma. Hoy pienso por ejemplo en los cantantes, los pibes como Bizzarap, el Duki, o Thiago PZK, y ves sus dos primeros temas con millones y millones de reproducciones, antes venía Ricky Martin a presentar a Videomatch Fuego contra Fuego, o Ricardo Montaner a presentar su nuevo tema a Ritmo de la Noche y esas eran sus plataformas”, analizó Tinelli.

Y continuó hablando en “Por si las moscas”, “hoy la instancia de la TV para difundir contenido ya no es indispensable, es una, pero no es la única….hay que aprender permanentemente que las cosas cambian. Nosotros hacemos tantos puntos de rating, sí, pero hacemos cuarenta y pico de puntos de share!”

La verdad es que trabajamos y arriesgamos mucho con esto, y en una televisión en la que es arriesgar mucho, estamos muy orgullosos por hacer este programa en este momento de Argentina donde la pauta no es lo que era antes, aunque está súper vendido, estamos felices de darle laburo a 300 personas que trabajan para que salga así, y que trabajan en un medio que siento que no tiene el reconocimiento que debería tener”.

Sobre su momento televisivo Tinelli comentó que “yo no la tengo nunca atada, ni de taquito. Me encantaba el formato, pero no lo conocía, tenía muchas dudas, tenía miedo de no adaptarme al formato. No estoy en mi zona de confort, y tengo que ir a buscarlas, tengo que aprender a querer el nuevo formato. A mí, que me gusta trabajar en vivo o símil vivo, todos los cortes que hacemos para la edición siento que me quitan soltura, pero tengo ganas de hacer cada vez más cosas que me ayuden a dejar mejor mi estilo, para argentinizar el formato, porque es un formato inglés que son menos demostrativos y menos expresivos, y los argentinos somos todo lo contrario, estamos tratando de empalmar esa argentinidad al formato inglés”, explicó.

En este orden, sobre el timonazo que dio con el nuevo programa sostuvo que “sentíamos que el Bailando tenía un tiempo, teníamos que cambiar y creo que Canta Conmigo Ahora es el programa más importante que hemos hecho”.

“Hoy te tenés que resetear permanentemente, te diría que el reseteo no es como antes que lo hacías cada 10 años, hoy el reset3¿eo es diario”, dijo y explicó que ya planifica la nueva temporada del Canta Conmigo Ahora: “me gustaría tener algunos jurados fuertes, aunque son todos figuras importantes cada uno en su materia, la vibra general que hay es hermosa y lo más importante es la diversidad. Ver a L-gante con el Chaqueño Palavecino, es la argentinidad al palo en dos rubros diferentes”.

Asimismo, argumentó porqué este programa no puede ir en vivo y admitió que “yo soy medio terco en que me gustaría ir en vivo, pero este es un sistema de software demasiado específico que no podemos poner en juego porque los participantes también se juegan 10 millones de pesos. Por eso vimos que no hay manera de hacerlo en vivo, aunque quisiéramos”.

Las críticas a su video de Tik Tok

Volviendo a la cuestión en torno a los cambios en la forma de consumir los medios de comunicación, el conductor recordó un video de Tik Tok que recientemente lo convirtió en tendencia, pero que también fue muy cuestionado: “Hicimos un tik tok viral, que es para hacer humor, me criticaron mucho y me compararon con Mariano Martínez, pero tuvo 10 millones de views, pero ahí hay un público vivo, latiendo. A esto me refiero cuando digo lo que cambiaron los medios de comunicación”.

TV Abierta

Para cerrar, realizó un análisis sobre la TV Abierta y expresó que “siempre va a estar vigente la televisión abierta, va a ser una ventana más, obviamente, pero son muchas las ventanas que se van abiertas, siguen creciendo las plataformas, los canales para entrar”. “Todo va cambiando de una manera impresionante, así que no se puede pensar en un futuro para esto, es un día a día. También se iba a morir la radio, y hoy los podcast son lo que hacía Badía con Imagen de Radio, todo se reinventa, y no podemos quedarnos afuera, tenemos que entender que la entrada a la tele es diferente, pero sigue existiendo”, concluyó.

América mide a Ventura para reemplazar a Flor Peña

Sin lugar a dudas es una muy buena idea. Sobre todo porque las múltiples temporadas que lleva el ciclo y la ductilidad de su conductor, acreditan que no hay tema ni investigación grabada o en vivo que le sea ajeno, siempre con la producción activa de Alicia Pedrelli y su equipo.

Por eso la tríada que se ocupa de la programación de América, Fernanda Merdeni, Vero Cerban y José Núñez, está evaluando el verano del canal y entre las ideas fuerza surgió la de instalar “Secretos Verdaderos” con Luis Ventura al frente, en el horario de 22 a 24 en tira diaria, cuando termine “LPA” con Flor Peña su ciclo 2022.

La Gerencia Comercial del Grupo ya habría evaluado la posibilidad de este “Secretos Verdaderos” de verano y los datos marcaron que sería una buena alternativa para esa área del canal. Fundamental a la hora de decidir.

Ventura tiene mucho trabajo: está a diario con Karina Mazzocco en “A la tarde”; hace su “Secretos…” semanal; lucha con Victoriano Arena para mantenerse a flote; quiere terminar su libro sobre Aníbal Lotocki, es el alma de los Martín Fierro y mucho más.

Pero su pase con Ángel de Brito desde “LAM” a un “Secretos de verano” entusiasma a los programadores. Los días irán definiendo lo que viene.

