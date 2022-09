Rocío Marengo se quemó la cara: “Es un desastre”

Luego de su separación de Eduardo Fort, Rocío Marengo está empeñada en disfrutar al máximo la vida y es por eso que decidió tomarse unos días de vacaciones en la playa junto a su madre, pero su reciente anécdota no tuvo un final feliz y preocupó a sus seguidores en redes sociales.

La modelo compartió cómo quedó su cara luego de estar casi todo el día bajo el sol, en donde se puede observar que el rostro está muy rojo, casi pareciendo una quemadura con fuego directo. Después aclaró que se encontraba bien y que debía evitar estar tanto tiempo a la intemperie sin protección.

“¡Oh, oh! Alguien se quemó demás (risas). Estaba en un ladito y pensé que estaba todo bien, pero tuve problemas graves. ¿Mami, esto es quemadura de primer grado? ¡Por favor! Pensé que no me iba a quemar tanto, eh, ¡es un desastre!”, compartió en un video Marengo.

El más grande sueño de la ex participante de Masterchef era el de ser madre, en un momento explicó el método que utilizaría para cumplirlo: “Estoy muy contenta, segura y orgullosa de mí misma. Estoy un poquito anestesiada todavía. Con mi hermana que me acompañó. Acá vamos. ¡En unos días tendremos novedades! ¡Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes! Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz, segura y tranquila”.

Tras el intento fallido, Rocío escribió una carta expresando su dolor: “¿Cómo decirlo? ¿Qué palabras usar? Prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino. Me sentí súper querida, cuidada y contenida. Todos los que fueron parte de este pedacito del camino los volvería a elegir 1000 veces más”

Marengo agregó a su duro comunicado: “Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo”.

“El camino muchas veces es largo… no hay que bajar los brazos. Puse mi cuerpo, mente y corazón. Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes”, cerró la ex participante de Masterchef Celebrity sobre el fallo del proceso para ser madre.

Fuente: Paparazzi