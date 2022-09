Tarragó Ros: “El chamamé es un tesoro oculto, y yo celebro los tesoros ocultos”

En el Día Nacional del Chamamé, Antonio Tarragó Ros habló con La Brújula 24 en el programa “Vive cada día”. El chamamé, declarado patrimonio cultural y material de la humanidad, tiene en Tarragó Ros un referente auténticamente argentino.

“El otro día hablaba con un gobernador y yo le decía que no hace falta una ley. Si vos le decís al que te maneja la plata de la publicidad que tiene la provincia ‘vos no estás pasando mucha música argentina, así que no creo que ponga en tu radio mucha publicidad este mes’, ese tipo va a poner música criolla hasta en los informativos. Hay cosas que me producen cierto dolor. Si el presidente de la Nación tiene un perro que se llama Dylan; no se llama Gaucho ni Pamperito, estamos hablando de una tragedia cultural en la Argentina. La única obra pública que hay es la obra cultural porque transforma al hombre”, afirmó el músico y cantautor.

“Yo no tengo mi miedo ni odio. Lucho para no tener ninguna de las cosas”, dijo y se refirió al sentido que él le da a una fecha como esta.

“Hoy hay que celebrar que algo guardado con las llaves y la ternura del amor dentro de tu corazón, es imbatible. Ahí está. Es un tesoro oculto y hay que celebrar por los tesoros ocultos”, afirmó Tarragó Ros.

En memoria del “Taita” Cocomarola

El Día Nacional del Chamamé se conmemora en memoria del “Taita”, don Tránsito Cocomarola, que falleciera el 19 de septiembre de 1974. Fue un artista innovador que dio a la música del litoral una proyección que excedió los límites provinciales.

Por esta razón, la Ley Nº 3278 instituyó esa fecha como el Día del Chamamé a nivel provincial y años después se extendió a nivel nacional, siendo declarado el Día Nacional del Chamamé. Además, póstumamente Cocomarola fue nombrado ciudadano ilustre de la Ciudad de Corrientes.

Bandoneonista, acordeonista, autor y compositor, Mario del Tránsito Cocomarola nació el 15 de agosto de 1918 en El Albardón, departamento de San Cosme, Provincia de Corrientes.