Enea Bastianini ganó el Gran Premio de Aragón de MotoGP

Enea Bastianini, piloto italiano del equipo Ducati, se quedó con el Gran Premio de Aragón de MotoGP en un final electrizante, tras superar a su compatriota Francesco “Pecco” Bagnaia en la última vuelta del circuito Motorland de Alcañiz por una nueva fecha del campeonato.

El piloto italiano no perdonó a su compatriota que dominó prácticamente toda la carrera. En el último giro esperó el momento justo y La Bestia pegó el zarpazo para tomar el liderazgo delante de Pecco. Por su parte, el que se subió al último escalón del podio fue el español Aleix Espargaró.

En la cuarta posición terminó Brad Binder, mientras que completaron los diez primeros puestos Jack Miller, Jorge Martín, Luca Marini, Johan Zarco, Alex Rins y Marco Bezzecchi.

Los que no tuvieron una buena jornada fueron el francés campeón del mundo, Fabio Quartararo con su Yamaha, ni el español multicampeón Marc Márquez de Honda, ya que quedaron afuera temprano en la carrera. Justamente el de Cervera hacía su reaparición en la pista.

