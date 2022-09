Corridas, sirenas y gritos en China por un incendio en un rascacielos

Un gran incendio se registró en un rascacielos de la ciudad de Changsha, capital de la provincia de Hunan, centro de China.

Docenas de pisos del edificio de China Telecom, de más de 200 metros de altura, “se quemaron con gran intensidad”, enviando una espesa columna de humo al cielo, informó el medio estatal CCTV.

A major #fire broke out in a 42-floor building in the central city of #Changsha today. The open flames have been put out. No casualties have been reported. pic.twitter.com/OJNlfNM73X