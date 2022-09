El ministro de Transporte y el rector de la UNS dieron detalles del Boleto Universitario

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció este miércoles en Tecnópolis la extensión del Boleto Universitario que solo alcanzaba a estudiantes de 15 universidades del área metropolitana, sin contemplar a otras como la UNS, la UTN y la UPSO, solo por citar las de Bahía Blanca.

Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte bonaerense, celebró la medida en LA BRÚJULA 24: “El primer paso se dio en enero, cuando el gobernador tomó la decisión y me instruyó para implementarlo. La primera etapa fue la firma con 20 rectores del Conurbano y ayer Kicillof me pidió lo mismo para las grandes ciudades del Interior”.

Además, aclaró que “hoy, estamos en proceso de implementación definitiva. En los próximos días se firmará el convenio, trabajando luego en los padrones, estudiantes a los cuales se le van a cargar 45 viajes por mes. No quisiera generar falsas expectativas, esto demandará no menos de 30 días a la Universidad tomar las inscripciones de los alumnos regulares. Estando cerca del fin del año lectivo, la tarea deberá recomenzar para el próximo período”.

“Las autoridades verificarán que sean estudiantes que estén cursando, más allá de que cada universidad y carrera tiene su propia reglamentación y tiene que ver con la cantidad de materias que se rinden. Hay que implementar rápidamente el sistema SUBE en todas las localidades para que todos los ciudadanos gocen de los beneficios, no solo los estudiantes. Por ejemplo, en municipios como Chivilcoy, se estará implementando la semana próxima”, sostuvo, en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado sobre pormenores de la iniciativa, indicó: “Son 45 los pasajes que se van a otorgar por mes, con valores disímiles, según lo que paguen por cada boleto, tomando el valor actual de la tarifa. Para cada estudiante, representa un ahorro de 13.800 pesos anual. Esto lo financia la Provincia, así como pagamos la totalidad de los subsidios en el AMBA y el 70% en el Interior. No incluye a universidades privadas y para los terciarios estamos trabajando para un próximo paso, que incluye a un universo muy superior”.

“Puedo decir con orgullo que estuve en todos los mostradores, estuve peleando como estudiante, lo voté como legislador y me toca implementarlo como ministro, por eso me llena de alegría poder implementarlo. La meritocracia, si no hay igualdad de posibilidades, es solo un discurso. Por eso trabajamos en el boleto, en los comedores y en lo que implica el hecho de que muchos estudiantes tengan que radicarse en una ciudad que no es de la que es oriundo”, finalizó.

“Tenemos 25 mil alumnos regulares”

A su turno, el doctor Daniel Vega, rector de la principal casa de estudios local y en su visita a los estudios de LA BRÚJULA 24 también dejó apreciaciones sobre el viejo anhelo: “Permitirá el traslado gratuito de nuestros estudiantes dentro del ejido urbano. El ministro de Transporte nos manifestó que en el transcurso de los próximos días se estará firmando, con la información que le enviaremos para vincular la SUBE”.

“Hoy tenemos 25 mil alumnos regulares, de los cuales el 50% son de la región y cerca de 6 mil vienen de Punta Alta, que es la localidad donde deberíamos intentar impulsar la implementación de la SUBE”, destacó Vega, al tiempo que añadió: “Nuestra idea en un futuro cercano es hacer una geolocalización de cada uno de ellos para tener un panorama más claro de su procedencia y muchos residen en el Barrio Universitario”.

Y advirtió que “para ser considerado alumno regular es necesario aprobar dos materias por año y es un dato que surge por sistema, por eso no creo que se demore mucho la implementación. Tenemos un universo de situaciones muy variado, con paquete de becas importante, donde se hace un análisis cruzado”.

“En todo lo que respecta a la UNS, agilizaremos los tiempos para que la implementación del Boleto Universitario sea lo antes posible. En Bahía Blanca hay tres públicas: UNS, UTN y UPSO”, concluyó la autoridad de la casa de estudios bahiense.

Según se supo para adquirir el beneficio quien lo solicita debe residir en la provincia de Buenos Aires a una distancia mayor a dos mil metros del establecimiento educativo. En el caso de los quienes cursan el primer año de la carrera deberán acreditar haber finalizado el nivel medio sin adeudar materias al momento de la entrega de la documentación.