Quisieron estafar a Tinelli con las figuritas del Mundial

En la espera por el comienzo del Mundial de Qatar, hay una fiebre por la selección nacional y por completar el álbum de figuritas. Marcelo Tinelli también ha tenido problemas para comprar las figuritas para su hijo menor, Lolo, fruto de su relación con Guillermina Valdes.

En medio de este contexto, el conductor le pidió a los jurados de Canta Conmigo Ahora (El Trece) si podían intercambiar figuritas. “Señores, yo ya traje las figuritas para intercambiar con Magui Olave, impresionante. El otro día hicimos un intercambio de chats. Yo conseguí siete figuritas para el hijo de Magui y ella le consiguió a Lolo 34 figuritas de un total de 38 que le faltaban”, explicó el presentador.

Además, reveló que quisieron estafarlo con la compra de los paquetes: “Había un turro, lo voy a decir públicamente, que lo llamé yo por teléfono y en la reventa me dijo que valía dos lucas cada figurita. Le dije metetelas en el… me salvó Magui. Con estas 34 me ahorré como 68 lucas. Gracias, me salvaste la vida”.

Luego, Marcelo manifestó: “Yo traje acá siete figuritas. Me siento una porquería intercambiando siete contra 34 pero bueno… Señor Hoppe, llévele las siete figuritas porque Lolo está esperando las 34. Espero que le sirvan las siete”.

En las redes sociales, el conductor señaló que su hijo pudo completar el álbum gracias a la ayuda de Pablo Serantoni. “Señores, estamos ante un momento increíble, Lorenzo acaba de recibir las cinco figuritas que le están faltando…Lelé (Cande) le va a abrir, atención, gracias a mi amigo Pablo Serantoni”, aseguró en una publicación que hizo en Instagram.

En tanto, enumeró: “Atención, Australia 1, la FWC21, Gales 1, Irán 1″. Y, ya faltando solo una, anunció: “Atención, señoras y señores, Irán 16…va a pegar, se termina, es el momento decisivo…la disfruta Lolo la última…ahi va ¡álbum lleno!”. La alegría de Lolo fue indisimulable, ya con el sueño cumplido.

Fuente: Infobae