“Hace 20 años, los hombres no denunciaban abusos por vergüenza”

Entra en el tramo final el segundo debate oral contra el subcomisario Luis Mendiondo, acusado de haber abusado de un manicure, luego de que Casación provincial revocara el fallo absolutorio de primera instancia. Al respecto, la fiscal de Delitos Sexuales Marina Lara, esgrimió sus argumentos en LA BRÚJULA 24 para sostener la imputación.

“La verdad que es un déjà vu, es volver a que la víctima cuente lo que pasó, volver a verlo angustiado, viendo cómo declaran otra vez luego de tres años. Es un pedido de justicia retrasado porque la víctima debe atravesar dos juicios. Para él, es meterse nuevamente en su casa, fue conmovedor escucharlo ayer”, aseguró Lara, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, reflejó que “la prueba es la misma de 2019, solo cambian los jueces del Tribunal. Las circunstancias no variaron, el daño psicológico se mantiene y los agravantes serán idénticos al primer juicio y los voy a plantear en los alegatos. El acusado declaró ayer, repitió su versión, la cual es contrapuesta a la del denunciante, posicionándose en la posición de víctima. Siempre pasa esto, lo de las dos posturas, pero serán los jueces los que dictaminen”.

“La forma en la que se investiga es la misma más allá del género de la víctima. La sociedad ha cambiado mucho, modificando ciertos prejuicios como por ejemplo cuando se discute por qué tarda tanto la víctima en denunciar o por qué mantiene contacto con el abusador”, agregó en otro segmento de la entrevista radial.

Y añadió: “Sin embargo, hay otros que siguen y cuando la persona abusada no es una mujer, la mirada no es la misma, se prejuzga y se parte de considerar que con la denuncia se trata de alguien conflictivo, histérico y mentiroso. Es algo que he visto en los Tribunales, aunque lentamente estas ideas se van despojando. Hace 20 años, un caso como este no se denunciaba por el simple hecho de que se trata de un hombre el abusado, por la vergüenza y el estigma, menos aún se piensa en que llegue a juicio”.

“En este caso puntual, consideramos que no era necesario escuchar a algunos testigos. La prueba, a mi modo de ver, abunda para sostener la teoría del caso de la acusación. El proceso podría terminar hoy, aunque está previsto el lunes en caso de que alguna de las partes lo requiera. Luego hay cinco días hábiles para conocer el fallo”, concluyó Lara.