San Antonio Spurs rinde homenaje a Manu Ginóbili antes de su ingreso al Salón de la Fama

Este sábado 10 de septiembre será un día que quedará marcado para siempre en la historia del baloncesto latinoamericano, porque tras 16 temporadas jugando en la National Basketball Association (NBA), donde ganó cuatro títulos con San Antonio Spurs, el argentino Emanuel Ginóbili será exaltado al Salón de la Fama.

Será en un evento a realizarse en el Memorial de James Naismith, en Springfield, Massachusetts, donde el también campeón olímpico en Atenas 2004 será inducido a la Vitrina de los Inmortales, encabezando la clase del 2022, por su ex compañero Tim Duncan.

En la previa a su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto, Ginóbili recibió un emotivo video tributo por parte de los Spurs, donde parte de quienes fueron sus compañeros, incluyendo Timmy, además de su ex entrenador Gregg Popovich, se refirieron a Manu con palabras elogiosas.

"Getting to know him as a person and watching his style of play made me feel like this team in really good hands." – @DavidtheAdmiral on @manuginobili#ManuHOF Enshrinement Ceremony – Saturday, Sept 10@HEB | @Hoophall pic.twitter.com/2UscP4IT7a