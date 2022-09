Habló la familia de la novia de Fernando Sabag: “Pensamos que había matado a Brenda”

Brenda Uliarte -o “Ambar”, como se hacía llamar- la pareja de Fernando Sabag Montiel, fue detenida en la noche del domingo luego de que la Justicia considerara que podría haber actuado junto al acusado en el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. Incluso, en las últimas horas se confirmó que estaba cerca de su pareja al momento del ataque.

Sin embargo, la familia aseguró que el agresor la influenciaba: “Todo lo que se ha dicho es la mentalidad de Sabag Montiel, no de Brenda”.

“Vino a casa con él porque mi hermana hace peluquería. Cuando salió la nota de los copitos (de azúcar), tenía rojo y se tiñó el pelo de naranja. Tenía miedo porque le empezaron a decir cosas desde ese momento”, detalló Kevin.

Respecto a Sabag Montiel, sostuvo: “Yo lo conocí, he tenido dos o tres palabras con él y no me gustó su forma de ser. Me parecía muy pavote, se veía que quería fama”

Uliarte fue detenida en la estación Palermo. Los efectivos la ubicaron por la geolocalización de su celular. (Foto: TN)

“En todo momento él le decía lo que tenía que decir, cómo vestirse. Todo el tiempo decía que la quería tunear, ponerle botox en la boca y que se opere las tetas. Después caí que la quería tunear para hacer plata”, agregó y relacionó esos “cambios” por su trabajo en Only Fans.

Según el testimonio de sus familiares, Brenda “nunca estuvo metida en grupos vinculados al nazismo” e incluso remarcaron que “ella no sabía de política, nunca hablaba de eso”.

Después del intento de magnicidio a la Vicepresidenta, la joven de 23 años desapareció y su familia no sabía su paradero. “No aparecía en ningún lado, no contestaba los mensajes ni llamadas”, dijo Agustina y Kevin completó: “En las redes se rumoreaba que estaba muerta y hasta llegamos a pensar que capaz este loco la había matado. El papá me preguntaba si sería verdad eso. Todos pensamos que ella no estaría con vida, que él la había llevado a algún lado”.

Por otro lado, señalaron que hace dos años Brenda perdió un hijo y que, desde ese momento, hubo un cambio en su vida. “Después de que se murió la criatura, ella no estaba bien. Decía que hablaba con él y no sabíamos qué decirle”.

Fuente: TN