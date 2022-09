En el primer día del dólar soja, en Bahía “se hicieron muchísimos negocios”

En la primera jornada del tipo de cambio para la soja a $200, la comercialización de la oleaginosa por parte de los productores se ubicó en el millón de toneladas, un volumen récord. Ese dato también tuvo su correlato en la región, tal como confirmó Maximiliano Abraham, presidente de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, en LA BRÚJULA 24.

“La medida no fue tomada del mismo modo por todos los eslabones de la cadena que representamos. No es lo mismo para productores cercanos a Bahía Blanca y otros de la zona núcleo, donde la estrella es la soja. Fue un día de alto nivel de comercialización, la respuesta del primer día hábil después del anuncio, la medida fue muy positiva y se hicieron muchísimos negocios. Algunos operadores reconocen que encontraron más oferta de la que esperaban”, advirtió Abraham, en su charla con el periodista Germán Sasso.

No obstante, reconoció que “del otro lado están los que no siembran soja y no tienen ningún reconocimiento, aquellos que incluyen derivados de la soja y los precios van a volar por los aires, con lo cual es una pésima noticia para ellos. El precio se va a disparar casi un 40% respecto de lo que salió la semana pasada”.

“Los arrendamientos de los campos se hacen en kilos de soja, ese es el patrón que se toma en cuenta para definir el valor de la hectárea por mes. Si en un campo se siembra maíz, trigo o girasol, como ocurre a 200 kilómetros a la redonda, con el tonelaje que vendías para cubrir un arrendamiento, hoy vas a tener que comercializar un 40% más”, graficó, a modo de ejemplo.

Y lo argumentó: “La pizarra registra ese incremento y creo que se van a ajustar dietas, esto es solo por un mes tal como anunció el ministro y produce una rispidez, asumiendo costos para aquellos que tienen que producir el alimento balanceado”.

“No se puede sacar una conclusión general porque no a todos los sectores les cayó de la misma manera. Los que tenían que liquidar soja están aprovechando la oportunidad, todo esto se impulsa para que ingresen dólares al Banco Central. El primer día, la propuesta fue muy bien aceptada por los tenedores de soja, con ventas masivas”, sostuvo Abraham.

Por último, el principal dirigente de la Bolsa de Cereales local enfatizó que “en esta zona se siembra soja en Coronel Suárez y de ahí para arriba llegando a Guaminí, más allá de que ha venido cayendo la superficie de este cereal en detrimento del maíz y girasol por una cuestión netamente de cargas impositivas y retenciones”.