Entrenó al menor herido y al agresor: “No tiene sentido lo que pasó. No eran violentos”

Gustavo Nungeser, actual coordinador de las infantiles de Bella Vista, fue entrenador del agresor y de la víctima del apuñalamiento ocurrido la noche del sábado en la matiné de Chocolate y se mostró sorprendido por el nivel de violencia del episodio.

“Yo los conozco a los dos y es impensado que se hayan peleado a ese nivel y en esa magnitud. A los dos los dirigí en diferentes etapas”, dijo en el programa Nunca es Tarde, donde recordó cuando estuvo al frente de los chicos en Villa Mitre y Olimpo.

Nungeser aseguró que desconoce por qué pudo haber reaccionado se esa manera el menor que apuñaló al otro, porque a ambos los recuerda como chicos que no eran violentos.

Destacó que la madre del adolescente agresor siempre estaba muy presente en los entrenamientos, viajes y era muy colaboradora en el club.

El menor herido se recupera en la terapia intensiva del Hospital Municipal

El entrenador dijo que ese sábado no se produjo ningún incidente en las canchas de menores que pudieran provocar después un enfrentamiento como el que ocurrió en el boliche Chocolate.

En un mensaje a los dos grupos de chicos que se enfrentaron en el boliche dijo que “no tiene sentido lo que pasó, ni lo que pueda pasar. No creo que los chicos vayan a tomar venganza, no me da que chicos de esas categorías (de fútbol) vayan con un revólver a buscar venganza. Esto ha sido circunstancial, con el tiempo se va a aclarar”.