Verstappen ganó en Países Bajos y se aleja en la cima de la cima de la tabla

El líder del Mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, venció en el Gran Premio de los Países Bajos, y en su casa plasmó su décima victoria (30° en la Máxima) en la temporada que lo aleja en la punta del campeonato. El podio lo completaron George Russell, con Mercedes y Charles Leclerc, con Ferrari.

Verstappen hizo una brillante largada y tomó el liderazgo en el Autódromo de Zandvoort. El neerlandés manda ante su gente, aunque detrás se ubicaron las dos Ferrari de Leclerc y Carlos Sainz.

En la vuelta 15 Sainz ingresó a los boxes y su equipo falló en la coordinación de los recambios de los neumáticos ya que faltaba una rueda y tardaron 12,7 segundos en la parada. Además, dejaron tirada la pistola y Sergio “Checo” Pérez (Red Bull) la pisó.

Luego ingresó Leclerc y más tarde Verstappen y esto le permitió a Lewis Hamilton quedar adelante en la carrera. En el giro 30 el inglés, que hizo una buena administración de las gomas, ingresó a los boxes y la apuesta de Mercedes fue hacer una parada y le pusieron gomas duras para llegar hasta el final con ese compuesto. En ese momento Max recuperó la punta.

Hamilton volvió a pista con buen ritmo y a medida de que sus neumáticos lograron adherencia se acercó a Checo Pérez al que quiso superar en el giro 36, pero el mexicano bloqueó en la curva Tarzán, la primera del trazado neerlandés y pudo defenderse. Sin embargo, en la vuelta siguiente Pérez no pudo aguantar la embestida del británico que lo superó por afuera. Más tarde el azteca también perdió ante George Russell, con el otro Mercedes.

En la vuelta 48 hubo auto de seguridad virtual debido a la detención de Yuki Tsunoda con su Alpha Tauri. En ese momento aprovecharon varios para hacer su detención en los boxes, entre ellos Verstappen (duras), Hamilton y Russell (ambos medios). Dos giros anteriores lo hizo Leclerc (duras).

Siete rondas más tarde Valtteri Bottas se detuvo al final de la recta principal con su Alfa Romeo y los comisarios deportivos ordenaron el auto de seguridad por lo que se acabaron las diferencias entre los líderes. Red Bull lo llamó a Verstappen a los boxes y le colocaron gomas blandas. La estrategia fue tener mejor adherencia en las últimas vueltas. Mercedes también les cambió los neumáticos a sus corredores, Hamilton (medias) y Russell (blandas).

Verstappen wasted no time getting past Hamilton at the restart 😮#DutchGP #F1 pic.twitter.com/d3muMaULsE