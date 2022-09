“La Vicepresidenta no puede bajar a saludar así, se expone demasiado”

El dirigente radical Emiliano Álvarez Porte, ex subsecretario de Seguridad de la Municipalidad, habló con La Brújula 24 respecto del atentado a la Vicepresidenta.

Primero, recordó una anécdota personal que refleja cómo se trabaja con la seguridad de los mandatarios. “Ayer recordaba una de las primeras visitas de Macri y Vidal a Bahía, cuando ellos hacían algunas actividades de incógnito, visitas que hacían a personas en sus viviendas particulares”.

“Era una actividad que conocían la policía, el jefe de Casa Militar y el Intendente. Y una de las primeras veces que vinieron, fueron a ver a un médico que trabajó en un sistema de ortopedia o algo por el estilo, un médico que vivía a la vuelta de la casa de mi madre, que cuidaba a mis dos nenes a la mañana”, contó.

Y agregó: “Entonces le conté, porque ella los quiere mucho, aunque le pedí que no se lo dijera a nadie. Efectivamente fue ella con mis hijos, caminando de la mano, salieron Macri y Vidal y mi madre de la emoción les dijo que era mi mamá. Eso lo escuchó el custodio y me agarró el jefe militar y me dijo que había violado el protocolo. Casi me matan por haberlo dicho”.

“Algún riesgo siempre se corre, pero siempre es mínimo”, remarcó en cuanto a lo que pasó anoche con la ex mandataria. Y señaló que “es cierto que se exponen a veces demasiado, pero no puede ser que la vicepresidenta baje y salude así. A lo que me refiero con esto es que había una tensión en ese lugar como para que se tome algún recaudo más, lo que pasó fue gravísimo e inesperado”.