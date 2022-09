Fórmula 1: Ferrari hizo el 1-2 en la segunda tanda de entrenamientos en Zandvoort

Ferrari se ha llevado el control de la segunda práctica libre del Gran Premio de Países Bajos colocando a Charles Leclerc y Carlos Sainz en la primera y segunda posición con una mínima diferencia entre sus dos competidores.

La segunda sesión se vio retrasada luego de que el programa de clasificación de la Fórmula 2 sufrió dos interrupciones por diversos incidentes, esto le dio un poco más de tiempo a Red Bull para tratar de solucionar los problemas de Max Verstappen que padeció en la primera práctica y que limitaron su kilometraje.

Leclerc logró un mejor giro de 1m12.345s en la parte media cuando montó los neumáticos blandos en su Ferrari. Su registro fue apenas 0.004 segundos más veloz respecto a lo hecho por el español Carlos Sainz.

El español marcó la primera referencia para Ferrari iniciando la sesión con un tiempo de 1m13.544s para después mejorar a 1m13.412s en los primeros 12 minutos antes de que Leclerc se colocara segundo a 0.025s de su compañero, esto mientras Max Verstappen se ubicaba tercero y George Russell llevaba su Mercedes a la cuarta plaza.

El ritmo de Sainz mejoró hasta meterse en el rango del 1m12.349s con el neumático medio, sacándole una ventaja de un segundo a su compañero dentro del Cavallino Rampante, aunque el monegasco pronto fue superado por el campeón del mundo en la segunda posición, aunque a más de seis décimas de diferencia del español.

Casi para llegar al meridiano de la sesión, Fernando Alonso colocó a su Alpine con la segunda plaza con un tiempo de 1m12.848s gracias a los neumáticos duros en el coche del dos veces campeón del mundo, aunque ese 1-2 español pronto fue desplazado por Russell.

Leclerc tomó la cima de la clasificación con 28 minutos aún por disputarse cuando marcó un tiempo de 1m12.345s colocando una diferencia de 0.004s sobre Sainz, un tema definitivo antes de iniciar las simulaciones de carrera.

