Soy Rada, tras llenar el Luna Park: “Todavía no me lo creo, fue muy emocionante”

El artista bahiense Agustín “Soy Rada” Aristarán dijo que todavía no puede creer el lleno que logró en el Luna Park el fin de semana con su espectáculo de magia, comedia y música denominado “Revuelto”.

“Todavía no entiendo nada de todo la que pasó, fue muy fuerte. Muy feliz. Todavía no me lo creo, fue muy emocionante. Sigo buscando cosas para que me confirmen lo que pasó, el Luna Park lleno a tope, porque vinieron a verme a mí, fue una locura total”, dijo en el pase de los programas Nunca es Tarde y Hora de Radio, por La Brújula 24.

Soy Rada destacó que está consciente de que su éxito ha ido en aumento en el últimos años, pero que no se imaginaba esto. “Soñaba mucho con estar en grandes escenarios, recorrer el mundo. Esto era inimaginable, porque no existían las cosas que existen ahora, lo imaginaba mucho. Entiendo que la gente compra una entrada para venir a verme, pero no se me hace algo normal, me sigue sorprendiendo”, agregó.

El artista está involucrado en varios proyectos grandes. De hecho se tomó unos minutos en el set de grabación de Disney Argentina para conversar sobre su próxima gira y además, comentó que tendrá un papel en la segunda temporada de la serie El Reino de Netflix.

Para el 11 de noviembre está pautado su presentación en el Teatro Municipal de Bahía Blanca, en lo que serán los últimos días de su gira internacional y nacional.

“Para mí es muy fuerte, es el lugar donde yo debuté, donde debutó el mago Radagast. Es de los mejores que tiene el país, no solamente por el edificio, sino por la gente que trabaja allí, estoy ansioso por esa fecha”, dijo.

El espectáculo que lo llevará a recorrer España, Inglaterra y Portugal, es el mismo que presentó en Luna Park: Revuelto. “Va de todo, vuelvo a hacer magia, está muy presente la música con la banda y mucha comedia. Es un revuelto de esas tres cosas, al final terminamos todo el público y la banda, y todos en la puerta del Teatro, es un espectáculo muy vivo”.