Rugby Championship: Los Pumas y otro triunfazo contra los All Blacks

Los Pumas derrotaron 25-18 a los All Blacks por la 3a fecha del Rugby Championship y de visitante. Antes sí era un milagro. Hoy, por la solidez que está ganando el equipo con el australiano Michael Cheika en el timón -venía de golear a los Wallabies- y el nivel normal de All Blacks, otrora invencibles, es posible. Y fue merecido.

No resultaron en vano las casi dos semanas que el equipo lleva en Oceanía, primero en Sídney y luego en Christchurch, donde se jugó el partido.

En el vestuario se escribió en letras mayúsculas: “Recuerden este día, muchachos. Va a ser de ustedes toda la vida”. El seleccionado salió envalentonado, pero no para ir a golpear, sino a jugarle de igual a igual y con gran concentración al local. Prolijo, con defensa organizada y granítica, así bancó los primeros rounds el equipo, informándoles a los All Blacks que la pelea iba a ser entre dos equipos de la misma categoría.

La síntesis

Los Pumas 1 Thomas Gallo, 2 Julián Montoya (c), 3 Joel Sclavi; 4 Matías Alemanno 5 Tomás Lavanini; 6 Juan Martín González, 7 Marcos Kremer, 8 Pablo Matera; 9 Gonzalo Bertranou, 10 Santiago Carreras; 11 Lucio Cinti, 12 Matías Orlando, 13 Matías Moroni 14. Emiliano Boffelli; 15 Juan Cruz Mallía.

Entraron: 16 Santiago Socino, 17 Mayco Vivas, 18 Eduardo Bello, 19 Guido Petti, 20 Santiago Grondona, 21 Tomás Cubelli y 23 Santiago Cordero.

All Blacks: 1 Ethan de Groot, 2 Samisoni Taukei’aho, 3 Tyrel Lomax; 4 Sam Whitelock, 5 Scott Barrett; 6 Shannon Frizell (a), 7 Sam Cane (c), Ardie Savea; 9 Aaron Smith, 10 Richie Mo’unga; 11 Caleb Clarke, 12 David Havili, 13 Rieko Ioane, 14 Will Jordan; 15 Jordie Barrett.

Entraron: Quinn Tupaea, Finlay Christie, Akira Ioane, Fletcher Newell, George Bower y Codie Taylor.

PT: 7, 17, 36 y 39′ penales de Boffelli (LP); 10′ try de Taukei’aho (AB); 28′ penal de Mo’unga (AB) y 31′ try de Clarke, conversión de Mo’unga (AB). ST: 6′ penal de Moúnga (AB) y try de González, conversión de Boffelli (LP) y 16 y 25′ penales de Boffelli (LP).

Arbitro: Nika Amashukeli, Georgia. Cancha: Orangetheory, Christchurch, Nueva Zelanda.

Fuente: Olé