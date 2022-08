Vecinos en guerra: amenaza con romperle el auto si estaciona frente a su casa

Verónica Martín es una vecina de Villa Loreto que está muy preocupada. La tiene así un hombre que reside en Misioneros 454 que, según dice, no la deja estacionar en la calle –donde está habilitado para hacerlo-. Incluso, en los últimos días se produjo una fuerte discusión por ese motivo.

“Yo estoy con un inconveniente personal, con alguien de mi familia que se queda en la casa de mis tíos ahí en Misioneros. Pasa que sobre mano impar no se puede estacionar, está prohibido, entonces yo lo hago enfrente. Ayer a la tarde me golpea bruscamente la puerta un hombre diciendo que no podía estacionar en su casa porque tenía que bajar cosas. Le propuse que llamara a la Guardia Urbana –Tránsito Urbano-, porque ese es un lugar libre, y él me dijo que trabajaba en la Municipalidad y me iba a tener que atener a las consecuencias”, recordó con indignación.

“No me parece que me tenga que amenazar con romper el auto, que no lo dijo directo pero lo dio a entender. Por eso lo tuve que correr, porque lo necesito”, indicó.

En esa misma línea, Verónica explicó que “tengo entendido que se llama Pedro, pero no conozco el apellido. Y sinceramente yo estaciono donde hay lugar, no estoy obstruyendo ningún paso. Si ser empleado municipal le da algún derecho yo no lo se, que pongan un cartel. Lo mismo pasa con la heladería que hay en la esquina, porque no dice que haya una parada de abastecimiento”.

“Corrí mi auto porque no lo quiero exponer, no se cual será su reacción. Un día me dejó un cartel y pensé que era un folleto, por eso lo tiré. Esta persona se ve que me vio y me recriminó que lo había tirado. No lo leí en ningún momento”, aseveró.