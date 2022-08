Interna en la barra: “Se entienden los festejos, pero no la violencia”

Una vecina que cerca del estadio Roberto Carminatti, que por seguridad no brindó su nombre, conversó con el móvil de La Brújula 24 respecto de los graves incidente que ocurrieron anoche, cuando se enfrentaron a tiros dos facciones de la barra aurinegra.

“Tenía miedo de que me rompan algún vidrio o la reja. Yo entiendo todos los festejos del fútbol y los cantos, pero cuando empiezan con la pirotecnia no, todos tenemos mascotas y chicos chiquitos. La violencia tampoco se entiende, ellos le echan la culpa a la policía, pero se peleaban entre ellos”, recordó.

Y dijo también que “no se de dónde sacan las piedras, se peleaban entre mujeres, piñas, entre hombres. Se escuchaban tiros también”.

“Yo llegué del trabajo dos minutos antes de que se arme, aparte el partido no era acá. Había visto que era en Villa Mitre, no entendía nada cuando vi tanta gente asique me apuré y entré rápido a mi casa. Si te asomas también te da miedo que te tiren algo por la ventana”, consideró con indignación.

Cabe recordar fueron detenidos Mauricio Alejandro Lazo, de 43 años, Milagro Romero, de 20, Aixa Alejandra General, de 18, y Yazmín Nailén Bragamonte (20), por el delito de “resistencia a la autoridad”.

Y además, Franco Storm, de 24, terminó con una herida de bala en una de sus piernas.