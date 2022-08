“Preocupa el avasallamiento de las instituciones”, dijo el fiscal Luciani

El fiscal federal Diego Luciani le respondió hoy al presidente Alberto Fernández luego que el jefe de estado dijo ayer que espera que no se suicide como Alberto Nisman. “Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación”, dio Luciani.

Tal como señala el portal Infobae, el fiscal agregó que no tomó personal lo que dijo el jefe de Estado. “No sé cual es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje”, sostuvo el fiscal.

“Nisman se suicidó, yo espero que no haga algo así Luciani”, dijo ayer a la noche Alberto Fernández en un reportaje con el canal de noticias TN. El fiscal no lo vio. En las últimas semanas decidió desconectarse de todas las repercusiones que tuvo su alegato por el juicio de la obra pública en el que pidió que Cristina Kirchner sea condena a 12 años de prisión y a una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita que defraudó al estado con las obras públicas que de manera irregular recibió el empresario Lázaro Báez. Tampoco vio la respuesta a su alegato que el martes hizo la vicepresidenta por sus redes sociales.

Pero las repercusiones le llegan. Ayer a la noche comenzó a recibir mensajes de lo que había dicho Alberto Fernández. Y Luciani entendió que se había pasado un límite, por lo que decidió salir del bajo perfil que tiene.

“Es preocupante el grave avasallamiento de las instituciones por parte de un Presidente de la Nación o el ministro de Seguridad, que deberían ser los primeros en practicar los valores republicanos. No deben olvidarse de que representan a toda ciudadanía”, dijo Luciani en diálogo con este medio.

“No lo tomo como personal. Tenemos que pensar en cuidar las instituciones. No se cual es el sentido que le quiso dar a lo que dijo pero no es un buen mensaje. Estoy muy tranquilo con el trabajo que hicimos, de conciencia, de alma y de haber cumplido con nuestra misión”. agregó.

Consultado por las críticas que hizo Cristina Kichner, Luciani prefirió no responder: “Vamos a escuchar los alegatos de su defensa en el juicio”.

Alberto Fernández consideró que la acusación de los fiscales Luciani y Sergio Mola es débil. “En esta causa Cristina Kirchner no tiene nada que ver, no tengo ninguna duda. Cristina no cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen”, señaló y descartó que pueda indultar a la vicepresidenta si es condenada: “La que no quiere pensar en un indulto es Cristina. El indulto es una rémora de la monarquía que los monarcas daban frente a una sentencia”.

Tras los dichos del Presidente, ayer a la noche la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación salió a respaldar a Luciani.

La entidad que preside el fiscal federal Carlos Rívolo señaló a través de un comunicado que “sus dichos poseen un contenido desagradable y temerario hacia un funcionario que sólo ha cumplido su labor asignada por el art 120 de la Constitución Nacional que instaura la independencia y autonomía del Ministerio Público Fiscal, en el Caso 2833 caratulado: ‘Fernández de Kirchner, Cristina y otros s/infracción art 173 y 210 del Código Penal’”.

La asociación recordó que el artículo 109 de la Constitución Nacional señala que “en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas”. “Ello claramente impone al primer mandatario, a diferencia de los ciudadanos de una nación, la manda de no efectuar injerencia alguna siquiera a través de criticas, halagos o comentarios a casos en pleno desarrollo”, agregó la entidad.

Tras los alegatos de la Fiscalía, el juicio por la obra pública continuará el próximo 5 de septiembre cuando se inicien los alegatos de las defensas. La primera será la del ex funcionario de vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y la de Cristina Kirchner la sexta. La expectativa que tienen los jueces del Tribunal Oral Federal 2, Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, es dar a conocer su veredicto antes de fin de año.