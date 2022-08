Prendió fuego a su novia y dijo que solo quería “molestarla”

El fiscal Diego Torres, que atiende la causa del hombre acusado de quemar a su pareja en una casa de Villa Muñiz -se llama Sebastián Nelson Delgado y está detenido– dialogó con el equipo del programa “Bahía Hoy”, emitido por La Brújula 24.

En tal sentido, el profesional se refirió a la declaración del imputado en sede judicial. “Nosotros tomamos conocimiento en la madrugada del viernes sobre este hecho, donde habría ocurrido un incendio con una femenina derivada al Penna con varias lesiones. Y en ese contexto se inicia una investigación para determinar lo sucedido”.

“Surge una imputación concreta por parte de la víctima de que el hecho fue ocasionado en forma intencional por quien era su pareja. Esas fueron las primeras manifestaciones en el hospital, no solo al personal médico, sino también a familiares. Estuve en el lugar del hecho esa misma mañana con la instructora judicial, se verificó visualmente el lugar del siniestro y a su vez el mismo día se produjo la prueba para efectivizar la detención a última hora”, consideró.

En esa misma línea, Torres señaló que “el sábado se le tomó declaración y el imputado dio su versión, descartando que pudo haber sido intencional. Reconoció que lo provocó pero de manera accidental. El argumento esgrimido por el imputado, que por supuesto la Fiscalía no comparte, es que no arrojó el combustible sobre la víctima sino que lo hizo a unos 3 o 4 metros para generarle una molestia, no lastimarla”.

“Él decía que a la víctima le molestaba el olor a combustible, que él era operario de una máquina de cortar pasto y por eso lo tenía en el domicilio. Y dice que lo arrojó en el piso para molestarla, pero no quemarla”, expuso.

En su relato, el fiscal Torres comentó que Delgado tenía un antecedente con otra mujer.

El caso

El hecho se produjo el día 19 de agosto, en horas de la madrugada en el interior del domicilio que la pareja compartía en Caseros 3250, donde Delgado arrojó nafta en el cuerpo de la víctima, una joven de 18 años, para luego lanzar una estufa y retirarse abandonándola a su suerte.

Esa situación le provocó quemaduras del cabello en la región frontal, quemaduras en la zona umbilical, ambos flacos del abdomen, en mano y antebrazo; y en caras anterior y posterior de ambos miembros inferiores, lesiones calificadas como de carácter grave.

Tal como explicó Torres a este medio, en su declaración Delgado reconoció la existencia de una discusión y haber iniciado el incendio, pero dijo que la explosión se produjo de manera accidental.

Por ello se le imputó el delito de homicidio en grado de tentativa, agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.