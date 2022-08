“Que las familias se queden tranquilas porque los cambios serán consensuados”

El Licenciado Claudio Martini, Inspector Jefe de la Región 22, conversó esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por LA BRÚJULA 24, y abordó varios temas.

Primero, el profesional detalló el impacto de un paro dispuesto por ATE. “Siempre que hay alguna medida de fuerza hacemos un relevamiento tentativo, ahora esperando el primer reporte de la región, pero siempre afecta un poco”.

“El tema es que la adhesión no es homogénea, algunos adhieren y otros no. Por eso los relevamientos. Las escuelas el día anterior hacen la consulta a los auxiliares para poder avisar a las familias y se van organizando en función de cómo tengan el plantel de los no docentes”, aseveró.

Por otra parte, Martini se refirió a una fuerte polémica instalada en torno a la decisión de ampliar el horario de las cursadas. Y dijo que “venimos trabajando desde el anuncio del ministro de Nación, trabajando con relevamientos para ver qué servicios educativos se sumaban a las jornadas de 8 horas y cuales a las de 5”.

“Se sigue trabajando en diferentes consultas, ya hubo un corte de qué escuelas están propuestas para el mes de octubre para que haya ampliación. La otra es para febrero del 2023. Seguramente habrá muchas estrategias de los servicios educativos para ver cómo modificar las logísticas y para que los papás puedan dar su punto de vista”.

“Ya hubo una primera mirada en la región, tenemos una treintena de escuelas que podrían empezar en octubre y unas 25 más para marzo de 2023”, resaltó Martini.

Y agregó: “En la mayoría de las escuelas hay doble turno, por eso caben diferentes consultas. No está fijado el horario de las 7 de la mañana, iremos viendo con cada comunidad educativa qué es lo mejor. Que las familias no se preocupen porque no habrá un cambio compulsivo”.

La consulta enviada a los padres de un colegio bahiense.

Cabe recordar que a mediados de julio, el Gobierno bonaerense le informó que avanzaría con la ampliación de la jornada escolar en 500 instituciones, medida que se tomará “en base a acuerdos” con las comunidades educativas y en consonancia con la resolución del Consejo Federal de Educación emitida el pasado junio.