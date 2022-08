Alquileres imparables: en septiembre subirán un 64%

El índice de actualización de alquileres para septiembre será de 64,66 por ciento. Es para contratos firmados en septiembre de 2020 y 2021, con la nueva ley de alquileres, que tiene actualización anual según un índice que publica el Banco Central de la República Argentina, ponderando la inflación y subas salariales. Mientras la regulación de alquileres espera una definición sobre su futuro, se genera un debate sobre la aplicación del porcentaje: si es negociable o tiene que cumplirse a rajatabla.

En el medio de una situación que parece descontrolarse por la ascendente marcha de las actualizaciones anuales según la ley nacional 27.551, hay diversas posiciones entre propietarios, inquilinos y martilleros locales.

Entre los locadores están quienes presentan cierto margen de negociación y pactan bajas de hasta un 6 por ciento y otros que entienden que el porcentaje anual cubre menos del alza inflacionaria y piden que se aplique el porcentaje en su totalidad.

Entre los locatarios hay también están divididas las posiciones: enterados del índice y la evolución alcista aceptan la actualización tal como publica el BCRA y otros que piden en las inmobiliarias un margen de negociación “razonable” al entender que sus ingresos no han tenido una suba similar y se les dificulta afrontar los nuevos montos. Por ejemplo, un alquiler que están pagando ahora en 30 mil pesos pasará a tener un costo mensual de 49.398.

Entre los martilleros también hay dos posturas. La mayoría entiende que es una pauta inamovible por ley y hay que cumplirla. Otros, plantean posibles negociaciones en determinados casos, muy puntuales, sujeto a distintos factores.

El mes pasado la actualización superó el 60 por ciento por primera vez desde que rige la ley.

Aumento en los servicios

En el sector inmobiliario también indicaron que con los aumentos de los servicios que se suman, habrá distintas situaciones difíciles de afrontar. Por ejemplo, habrá varios casos de estudiantes universitarios que son firmados por los padres y no podrán solicitar continuar con servicios subsidiados.

En tanto, para el martillero Santiago Mamberto, “el 64 por ciento está por debajo de la inflación”, dijo y agregó que es “un contexto complejo, en el que además hay una alta demanda y escasa oferta para los alquileres, situación que modifica los precios en forma constante por la inflación que empuja a todos los sectores de la economía”.

Septiembre será el segundo mes consecutivo que se aplicará una suba mayor al 60%

Además de los contratos que rigen por la ley 27.551, están las prórrogas vigentes y los que tienen que alquilar por primera vez.

En estos dos casos (renovaciones y el ingreso por primera vez a un inmueble) los porcentajes rondan entre el 45 por ciento y más del 70 por ciento, depende de numerosos factores.

Para Penayo “una renovación de contrato, vivienda única, no podemos irnos muy altos, porque no se puede pagar. Y en varios casos los inquilinos terminan por no calificar porque los ingresos no subieron en la medida que se pide.

En el caso de Valverde “no hay porcentajes fijos para la renovación de los contratos o iniciar uno nuevo. Depende de diversos factores que surgen del estudio de mercado”.

Hay casos de monoambientes en el centro que llegaron a 45.000 pesos el alquiler mensual, y departamentos en planta baja de 60.000 pesos, según explicaron fuentes del sector.

Desde que se implementó el Índice de Contrato de Locación (ICL), en julio de 2021, el porcentaje de actualización anual creció un 23 por ciento. En julio del año pasado, el porcentaje de aumento fue del 41 por ciento, mientras que para septiembre será del 64 por ciento -ver gráfico-.

Fuente: El Día