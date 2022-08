“La tormenta derribó más de cien árboles en toda la ciudad”

Pablo Bianco, director de espacios públicos de la Municipalidad, informó que por el temporal se cayeron 102 árboles en toda la ciudad. Además, 31 están en situación de posible caída. Por otra parte, se registró el derribo por el viento de 13 ramas y la quebradura de otras 16.

“Los árboles en Bahía tienen un desarrollo de las raíces es en plato, la raíz se van a los lados, parece que tuviera una gran raíz pero que en relación con la medida de algunos arboles no es suficiente. Esto se da por la característica del suelo rocoso que no las dejan ir hacia abajo”, explicó gráficamente el funcionario.

Además indicó: “Tenemos por ordenanza, el Plan Director, que establece qué especie va en cada calle, depende de las características de cada especie y de la calle. Ese plan está a disposición del vecino. El vecino tiene que plantar lo que dice el Plan Director. El arbolado es un sistema que no puede estar supeditado del criterio del vecino. Hemos hecho reuniones con lo viveros, saben que tienen que hacer la consulta”.

Sobre los árboles en la vía pública

“Los técnicos determinan los árboles que no pueden estar en la vía pública, porque pueden ser un peligro. En general los árboles que están vivos son verdes, se determina si es peligroso o no, si puede estar en un espacio público. Cuando se extrae un árbol es porque se detectó que no estaba en condiciones.”, aseguró Bianco.

“La responsabilidad sobre el arbolado es de la Municipalidad, es una facultad de la Municipalidad actuar sobre el arbolado. El árbol no es del vecino, es de la Municipalidad”, indicó con contundencia.

¿Se pueden podar los árboles de las veredas?

“La poda es mala, no hay que podar los árboles. Es una intervención violenta, le estás sacando ramas y al año siguiente estalla en brotes. En realidad lo que están haciendo es recuperar el área verde con un montó de ramas que son más riesgosas, más que el árbol original”.

“En realidad hoy no se habla de época de poda, sino de intensidad. Se habla de que no sea más de 30% de la superficie por año. El vecino no debe podar el árbol, la intervención la deciden los técnicos de la Municipalidad. La poda viene a resolver un problema que esté generando el árbol”, informó Bianco.

¿Qué pasa si el árbol está adentro de una propiedad privada?

“En el caso de un árbol en casa. Si lo podás, generás un riesgo a futuro. Depende de la especie. Hay que preguntar a un profesional que ve la problemática. Por eso trabajamos por árbol en particular”.

Por último, Bianco indicó que “estamos haciendo un censo en el cual se analiza árbol por árbol en todo Bahía Blanca. La idea es tener una historia clínica de cada uno de ellos”.

PARA DENUCIAR ÁRBOLES PELIGROSOS: