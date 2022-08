Una pesadilla: se les cayó el techo en la cabeza y terminaron en el hospital

Gisela está muy angustiada. Y tiene motivos. Anoche, producto del temporal de viento que azotó la ciudad, se le vino abajo el techo de su casa ubicada en Cristo Redentor al 2700, del barrio San Jorge.

Ella estaba durmiendo, pero un ruido la despertó y alcanzó a levantar a sus dos hijos menores de edad. De igual modo sufrieron algunos golpes antes del derrumbe de esa estructura. Están vivos de milagro.

“Por suerte estamos bien, mi nena de 13 años y yo recibimos puntos en la cabeza, se nos cayó la carga del techo en la cabeza. Pero fuimos al hospital y a las dos horas volvimos a casa”, recordó.

Y agregó: “Ahora estamos tratando de ver qué podemos salvar y lo que pueda servir. Me genera impotencia porque cuesta mucho todo y no es un buen momento para arrancar. Lo bueno es que los dos nenes que estaban conmigo están bien. El corte más grande lo tuve yo, si hubiera agarrado a alguno de los chicos no sé que hubiera pasado”.

“Yo estaba durmiendo y cuando sentí la ráfaga de viento, se movió un poco de polvo y los levanté enseguida a los dos. Salimos y vimos que el techo se empezaba a levantar, ahí llegó mi hermana con un amigo y nos ayudaron a correr todo”.

“Con los otros temporales agradecí porque me quedaba sana la casa, pero esta vez no aguantó”, sintetizó con indignación Gisela, quien además aportó su número de calular por si alguien le puede dar una mano: 291-4440819.