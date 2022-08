Docente visibilizó cruda realidad: alumnas que llevan a su hijo a clases por no tener con quién dejarlo

Daniela Rodríguez es profesora de Historia. Actualmente se desempeña en tres escuelas secundarias bahienses (en una de ellas es Delegada), es referente del PTS en el Frente de Izquierda y secretaria de Derechos Humanos del gremio Suteba en la ciudad.

Días atrás, la docente hizo un posteo en redes sociales para dar cuenta de una situación que le tocó vivir en lo personal de manera excepcional, pero que es más común de lo que muchos creen y que pasa por la presencia de hijos o hijas en las aulas de alumnas que no tienen con quién dejar a las criaturas.

“En mi caso fue algo excepcional porque con mi compañero trabajamos en horarios contrapuestos y las tareas de cuidado las tenemos divididas entre los dos. No nos quedó otra por un trámite impostergable. Lo llevé a la escuela porque es un lugar donde el equipo directivo, el resto de mis compañeros y las preceptoras, nos recibieron con los brazos abiertos y lo pude hacer, pero esa no es la situación de la mayoría de las mujeres. Mi idea con el posteo no era romantizar un momento que fue lindo y que parecía tierno sino todo lo contrario; es necesario visibilizar situaciones que son comunes y es algo que atravesamos muchas mujeres que no contamos con la posibilidad de que se nos garantice el cuidado de nuestros hijos e hijas, que es algo que tendría que garantizar el Estado. La falta de guarderías y jardines maternales, no sólo en las escuelas sino en todos los ámbitos laborales y estudio, es una problemática que se profundiza cada día más”, afirmó Rodríguez al ser contactada por la redacción de La Brújula 24.

Según el Indec, recordó la profesora, “en Argentina el 76 por ciento del trabajo no remunerado lo realizamos las mujeres y, dentro de ese rubro, una tarea muy importante es el cuidado de nuestros hijos e hijas”. “Al no tener un sistema público de jardines maternales y guarderías en el sistema público, se afecta el trabajo y la economía de las mujeres. Muchas veces debemos quedarnos en casa, profundizando la naturalización de que las tareas de cuidado las tenemos que hacer las mujeres y teniendo acceso sólo a trabajos precarios o changas porque de otra manera no podríamos hacerlo”, explicó.

Rodríguez planteó que en este tipo de situaciones se genera una brecha mayor “porque los jardines maternales y guarderías son privados en su mayoría, y no todos pueden pagar por este servicio”.

“Es difícil la situación para quienes trabajamos dentro del Estatuto Docente porque, a veces, tenemos que tener dos o tres cargos para llegar a fin de mes. Hay docentes desocupadas o con planes precarizados donde se hace mucho más difícil la situación. Ni qué hablar de las alumnas que son parte de esta problemática muy fuerte”, advirtió y señaló que “los sindicatos deberían ponerse a la cabeza de la pelea para exigir al Estado la creación de guarderías y jardines maternales en los ámbitos laborales”.