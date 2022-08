“La escuchamos gritar y no dudamos en llamar a la policía”

Un momento de extrema tensión se vivió durante la madrugada en el barrio Pacífico, cuando una mujer que era víctima de violencia de género amenazaba con quitarse la vida. Una situación que terminaría siendo evitada por el rápido accionar de la policía.

Juana Mabel es una vecina de ese lugar –un edificio en construcción-. Es quien llamó al 911, alertada por los gritos desesperados de esa mujer. Y tiene una postura clara: “Hay que comprometerse siempre que pasan cosas así”.

En diálogo con La Brújula 24, Juana recordó que “a la madrugada me llamó mi hijo que escuchó a alguien pedir ayuda, parecía una chica, aunque yo no escuchaba nada desde la habitación. Tipo cuatro de la mañana llamamos al 911, vino la policía y ahí salimos”.

“Había una señora colgada de un balcón, no recuerdo si era el segundo o tercero de ese edificio, sacada, con un ataque de nervios aparentemente. Lo que gritaba no lo tengo muy claro en este momento, pero estaba muy nerviosa. Luego la policía logró sacarla del balcón, subieron dos o tres chicos y se llevaron al señor detenido que estaba en el edificio también”, señaló.

Cabe recordar que producto de lo ocurrido fue puesto a disposición de la Justicia un sujeto de 41 años, que se encuentra acusado del delito de “lesiones y violencia de género”. Sería el sereno de la obra en construcción.

“Yo no los conozco, aparte recién se abrió esa parte del edificio donde entra mucha gente para trabajar. Ya está finalizando casi, pero yo no conozco el movimiento, lo único que me llamó la atención fueron los gritos de la señora que se estaba por tirar. Sé que fue asistida por una ambulancia y al señor se lo llevaron detenido”.

“Más que nada lo hice para darle el ejemplo a mi hijo que tiene 16 años, hay que comprometerse con lo que uno pueda escuchar a pesar de que sea un poco tedioso tener que ir a declarar y esas cosas”, sintetizó.