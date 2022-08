El columnista económico de La Brújula 24 analizó los anuncios de Sergio Massa

“Es como que si se estuviera prendiendo fuego la Casa Rosada y llega alguien con una autobomba. Se acerca un bombero y dice ‘yo apago el fuego’. Vos, lo primero que decís es ‘me parece que es demasiado el incendio para una autobomba’. No pasó eso. Lo que pasó es que llegó una autobomba y el bombero dijo ‘voy a controlar el fuego y están llegando otras autobombas’. Vos lo mirás y pensás que ‘si le creo y es verdad lo que dice en cuanto a que están llegando otras autobombas, voy a esperar y puede ser que tenga suerte; igual, el incendio es grande’. Eso es lo que pasó ayer”, expresó Mauro Trellini, columnista económico de “Bahía Hoy”, programa que se emite por La Brújula 24 con la conducción del periodista Germán Sasso.

“O sea que hay que esperar. La clave está en esperar los detalles y en cómo va a hacer lo que dice que va a hacer. No sabemos el cómo. Hasta ahora los bomberos que llegaban venían con la manguera seca, sin agua, o traían nafta. Y yo lo dije: Batakis cayó con un vaso con agua para apagar el incendio de un edificio”, agregó el profesional.

“Al menos Massa cayó con una autobomba, no te dice que te lo va a apagar sino que dice ‘creéme que están viniendo refuerzos; mientras tanto veo qué puedo hacer para que el fuego no siga propagándose”, amplió.

Uno por uno, los puntos que anunció el ministro de Economía

Orden fiscal: es poner las cuentas en orden. Eso es para cuadrar dentro de los objetivos del FMI.

No uso del Tesoro del Banco Central: eso quiere decir que no se le va a dar a la “maquinita”. “Es como decir que voy a dejar de tomar alcohol y sigo viviendo al lado de la vinería”, indicó.

Rige el congelamiento de la planta del Estado: no alcanza. Hay que bajar la planta.

Subsidios (4 millones de hogares renunciaron a mantener el subsidio y el Gobierno va a incentivar el ahorro energético): era lógico que alguien ponga el foco en eso. Está bien la idea; lo que sigo sin escuchar es un esfuerzo del sector público. “En el Estado no veo que hagan el mismo esfuerzo que hacen las familias”, expresó.

Superávit comercial: la relación entre vender cosas nuestras y comprar otras que se elaboran en el exterior. “Lo mejor es el equilibrio; es decir que exportes lo mismo que importás. Está bien lo que van a hacer”, indicó Trellini.

Adelanto de exportaciones: Argentinas es un país que hoy tiene reservas netas negativas. O sea que dólares en el Banco Central no hay.

Reservas: las reservas son como ese dinero que uno tiene guardado y que nos sirve para ir al súper mientras esperamos cobrar el sueldo. Cuando no entran dólares o se nos van dólares, recurrimos a las reservas. Cuando éstas se agotan, no podemos comprar lo que necesitamos para producir. Necesitamos generar reservas.

Sueldos del sector privado: “Me parece que la idea es tratar de que no te sigan acelerando la actualización de paritarias. Si las paritarias se siguen abriendo a la inflación actual, no hay nada que aguante”, indicó.

“La inflación va a seguir subiendo”

“Si te quito subsidio y aumenta las tarifas, qué creés que va a pasar con las cosas que usan luz y gas. Dentro de uno o dos meses, veremos para dónde sale el tiro”, manifestó.

“Massa no habló de una baja de la inflación. Es como cuando vas al médico, te hizo análisis de todo tipo y te dieron todos mal. ¿Qué hacés? ¿tirás la toalla? No, y mañana no podés salir a correr. Hay que hacer un trabajo. La inflación va a seguir en estos niveles”, agregó Trellini.