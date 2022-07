Así llegó al cine una novela que se desarrolla en Bahía Blanca

Bahía Blanca es el escenario donde se desarrolla la novela del mismo nombre escrita por Martín Kohan y que el director de cine bahiense Rodrigo Carpritti convirtió en su primera película. En las salas de cine desde principios de mes, su gestación, rodaje y equipo tuvo mucho que ver con la ciudad.

“Lo leí y me gustó. Lo encontré en un festival de poesía. Había escuchado gente que no le había gustado mucho y eso me llamó la atención. Cuando la leí me quedé completamente atrapado y lo primero que pensé, como un sueño, que sería lindo hacer una película”, contó Capritti en el programa Nunca es Tarde.

Lo siguiente fue un poco de casualidad pues el hijo de la productora iba al mismo colegio que el hijo de Kohan y se mostró interesado.

“Fue mucho trabajo. Arrancamos en 2014, la película la filmamos en 2018. En el proceso de adaptación Kohan no trabajó, pero yo tuve muchas reuniones con él para comparar su punto de vista con el mío como lector. Todos los procesos fueron muy satisfactorios y mucho más contento ahora que se exhibe en las pantallas de cine. La pandemia nos había cortado esa posibilidad, pero llegamos, acá estamos”, dijo el director.

La película ganó el concurso de ópera prima del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incca) “y eso fue un gran empujón para la película para poder empezar”, relató Capritti, quien destacó que al ser su primera experiencia buscó rodearse de “gente que tuviera experiencia encima y eso funcionó bastante bien”.

El equipo técnico es mitad bahiense y mitad de Buenos Aires y pasó más o menos lo mismo con algunos actores. Además de 17 sesiones de filmación, 12 se hicieron en Bahía Blanca.

“Lo que más quiero es estrenarla en Bahía Blanca. Era lo primero que quería hacer. Tenemos el compromiso de los Cines del Centro, para un jueves de agosto, estamos en conversación para ese estreno”, dijo.

Carpitti agregó que “los bahienses van a reconocer lugares y hay ciertos comentarios y chistes en la película específicamente bahiense. Esperamos llevar mucha gente en Bahía”.

“En este momento estamos apostando a las salas de cine y en algún momento llegará a alguna plataforma. En las dos primeras semanas en Buenos Aires con solamente un horario llegamos a 1.200 personas, que para una película de este tipo, cine independiente argentino, es mucho”, comentó sobre su recepción.

La película se trata de Mario, un docente universitario que utiliza una investigación sobre el escritor Ezequiel Martínez Estrada para ir a Bahía Blanca y huir de su pasado. Establecido en la ciudad, esta parece ser el lugar ideal para el olvido, hasta que un encuentro fortuito con un viejo amigo desencadena el peor de los peligros.