Una mujer dio a luz en una camioneta de camino al hospital

Gabriela y Jorge esperaban por estos días el nacimiento de su primer hijo juntos. En la mañana ella sitió molestias distintas a sus dos embarazos previos y con el paso de las horas decidieron irse al Hospital Penna y en el camino llegó Gio, el bebé.

“Fuimos a llevar a la casa de la tía (en Nicolás Pérez al 2100) a la nena más grande y cuando Gabriela iba a subir de nuevo a la camioneta me dijo que no podía, que sentía la cabeza del nene”, contó Jorge (56) a La Brújula 24.

“¡Lo recibí yo! Estaba en la camioneta (una Kangoo) y al segundo puje salió. No me asusté, aunque fue bastante apretada la situación. No supe qué hacer después, dónde cortar el cordón”, explicó.

Lo que siguió fue una combinación de ayudas que empezaron a llegar. Tras llamar al 911, arribó un móvil del Comando de Patrullas y uno de los policías contactó a una doctora que les dijo a qué altura debían atar el cordón umbilical y que no había problema en llevarlo así al hospital. La médica también calmó a los padres que se preocupaban porque aunque se movía y abrió los ojos, el bebé no había llorado.

Gio iba bien abrigado y en los brazos de su madre de nuevo en camino al hospital en la camioneta de su papá. Mientras, tres móviles de la policía le abrían paso por las calles y una ambulancia del SAME que venía a atender la emergencia los encontró en Brasil al 100.

El personal de ambulancia cortó el cordón, atendió a la madre y al nene y los trasladaron hasta el Penna, donde ambos se encuentran en buen estado.

“Está perfecto y la mamá también”, aseguró Jorge, quien recordó que en días recientes habían estado bromeando sobre la posibilidad de que él fuera el partero de su pareja.

Para Jorge y Gabriela (29) fue un parto especial, porque además de la situación en que ocurrió es su primer hijo juntos. “Me llega a una edad que bueno, yo tengo 56 años, lo recibimos con mucha felicidad y a meterle para adelante”.

El hombre agradeció el apoyo que recibió de vecinos, la policía y el personal de la ambulancia.