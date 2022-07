Otro ataque de una patota en Punta Alta: le fracturaron la mandíbula a un joven

Nuevamente, las calles de la ciudad de Punta Alta se convirtieron en escenario del ataque de una patota de jóvenes.

Según publica el diario digital El Rosalenio, Cristian un puntaltense de 22 años, salió a disfrutar de una salida con amigos y familiares, y fue sorprendido por un golpe que le propinaron tres personas.

El hecho tuvo lugar en el centro de la ciudad el sábado a la madrugada.

“Yo salía del boliche, me despido de mis amigos, porque al otro día tenía que trabajar y venía caminando por Rivadavia, frente al Registro Civil, cuando me crucé con estas tres personas. Yo iba por detrás de ellos, y me llamó la atención porque estaban gritando. En un momento levanto la mirada, y uno de ellos me dice por qué lo estoy mirando y me gritaban. Me paré en la vereda, los dejé pasar por frente mío, no me dijeron nada, y al darme vuelta para mirarlos recibo un golpe. Me levanto del piso y quise salir a buscarlos de bronca, de impotencia. Busco en mi bolsillo y no tenía el celular. Fue alrededor de las 6.30 horas de la mañana del sábado” relató el joven.

Luego de ello agregó que “un grupo de chicos que venía por la esquina me contaron quienes eran los que me pegaron y me dieron los nombres de todos. Yo conocía a uno de cara, y los chicos me confirmaron que era esa persona que yo conocía de cara. El que me pegó hace boxeo en un gimnasio de la ciudad, son todos mayores de edad”.

El joven detalló “me dolía la cara, la mandíbula. Por eso me fui a mi casa, no podía hablar, por eso me fui a descansar y decidí hacer la denuncia al otro día. Tengo una lesión en la mano derecha de la caída y fracturada la mandíbula. En la placa panorámica se ve que tengo la mandíbula fracturada. Me duele mucho al masticar. Tengo que sacar un turno con un especialista. No tengo obra social, trabajo, pero ahora con la mano lesionada no puedo”.