Declaró el policía y admitió su autoría en el crimen de Agustina Galarza

Rodrigo Jorge Delgado, el policía detenido en relación con el crimen de Agustina Galarza, declaró ante el Fiscal Jorge Viego y admitió su autoría en el hecho.

En su declaración advirtió que no tuvo intenciones de matar a nadie, que estaba borracho y que tanto su hermano Mauro como su amigo de apellido Chandía intentaron frenarlo.

En la diligencia, Delgado dijo que la noche empieza en la casa de Ezequiel, uno de sus hermanos, donde estuvieron hasta las 23 o 23.30. Allí tomaron cervezas.

Respecto de los momentos previos al incidente, Rodrigo Delgado afirmó que no recordaba dónde había dejado su arma reglamentaria.

En cuanto al momento clave del hecho investigado, sostuvo que “disparó porque quería quitarse la bronca, sin intención de herir a nadie”. “Los quería asustar por todo lo que me había pasado a mí y a mi hermano”, explicó.

Indicó que antes del grave incidente cree que un patovica lo tomó del cuello y lo sacó del lugar donde tenía desarrollo la fiesta. De ahí lo siguen en otro auto y le arrojan un ladrillazo, que le pega en la cabeza del lado izquierdo.

“Mi hermano Mauro le dice a Ezequiel que yo estaba por cometer una locura”, admitió ante el Fiscal, para referirse a lo que terminó siendo el momento de su detención.

“Chandía y Mauro me dejaron en su casa, me acostó a dormir y me despertó mi papá cuando me vino a buscar la Policía. Mi viejo me dice ‘qué hiciste, dónde estuviste”, expresó Rodrigo Delgado. Precisamente esta mañana Jorge Delgado, padre del policía acusado del homicidio, habló con La Brújula 24 y afirmó sentirse abatido por lo sucedido.

AMPLIAREMOS