Daiana Abregú y una de las policías detenidas se disputaban al mismo hombre

El abogado que representa a la familia de Daiana “Sole” Abregú, la joven que apareció muerta en la comisaría de Laprida, afirmó que la víctima y una de las policías que estaba de guardia el día que se produjo el fallecimiento y que ayer fue detenida por orden judicial, pretendían al mismo hombre.

Además el letrado Sergio Roldán, al hablar esta tarde con la redacción de La Brújula 24, adelantó que imputarán formalmente la próxima semana a la médica que realizó la primera autopsia, porque supuestamente falseó la causa de la muerte.

En ese sentido el abogado dio precisiones del avance que se logró a partir de una segunda autopsia, lo que derivó en las órdenes de arresto de cinco efectivos que se hicieron efectivas ayer. Se trata de Vanesa Soledad Núñez, Juliana Zelaya, Adrián Osvaldo Núñez, Pamela Di Bin y Leandro Fhur.

La semana pasada, en diálogo con este medio, María Laura Abregú –madre de la joven- aseguró que “mi hija no tenía motivo para suicidarse”.

Daiana fue demorada el domingo 5 de junio por una contravención e ingresó en la sede policial de Laprida alrededor de las 7 de la mañana. Horas más tarde fue hallada sin vida.

“De la reautopsia surgió que la habían asfixiado. A partir de ahí avanzamos con los pedidos de detención de la Comisión por la Memoria y esta defensa; después nos acompañó el fiscal el martes y ayer, después de la orden que sacó la jueza, fuimos a detener a los policías que hoy están presos. La reautopsia dice que murió por asfixia y no por ahorcamiento, por lo tanto la mataron”, dijo Roldán.

“Presumiblemente la mataron con una bolsa, como decía un audio que andaba circulando en la ciudad. Con el segundo estudio se comprueba que no hay lesiones en el cuello que induzcan un suicidio. La primera autopsia dijo que la muerte fue por asfixia mecánica y nos encontramos con que no operaron el cuello. Cuando esa intervención se realiza en la reautopsia, no se ven lesiones en el cuello ni en los cartílagos. A partir de ahí automáticamente se determina que fue una asfixia”, precisó.

“La médica nos mintió”

“Tenemos la médica que nos mintió con la primera autopsia y la vamos a imputar la semana que viene. Ahí veremos si declara o no declara para ver si hay otra cosa que nos permita dilucidar si hay algo más. Sabemos que hay algo más”, afirmó Roldán.

El abogado afirmó que “esta misma cúpula policial de esta comisaría (de Laprida) tiene en total cuatro ahorcados”.

Consultado sobre la hipotética razón que pudo haber tenido alguno de los policías detenidos para matar a Abregú, explicó que “había una disputa con una de las oficiales que se sabía en pueblo por algún chico que conocían las dos”.

“Le metieron una bolsa en la cabeza, la dejaron cinco minutos dejando que se calmara y después cuando volvieron (estaban mirando el partido de Argentina) estaba muerta. Después hicieron todo el simulacro de la ventana de cincuenta centímetros con la campera y demás. Se les fue la mano; no tenían intención de matarla pero sí es cierto que hacían sistemáticamente este tipo de cosas”, subrayó.