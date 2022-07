“Tocar con Lito es una bendición”, dijo Sandra Mihanovich

Sandra Mihanovich y Lito Vitale presentan “Bendiciones” este viernes en Bahía Blanca. Los reconocidos músicos brindarán un show único en el que interpretan canciones del folclore argentino y latinoamericano.

Temas versionados que tanto Lito como Sandra hacen suyas desde el primer acorde. Un encuentro imperdible en el Teatro Gran Plaza de nuestra ciudad con entradas que están disponibles a través de TicketBahía.

En diálogo con el equipo periodístico del programa “Vive cada día”, que se emite por LA BRÚJULA 24, fue la propia Sandra quien detalló que cuando ambos artistas escucharon Bendiciones, obra inédita de la rosarina Sandra Corizzo, compañera suya en la radio, no dudaron en dar ese nombre al proyecto que ahora los reúne.

“Los autores suelen ser medio como ignorados, como que no le dan bola. La canción de alguna manera nos pertenece a los interpretes, pero no es así. Yo desde el día uno tuve la necesidad de hablar de los autores, de aquél que creó la canción y a través de quien yo he podido comunicarme”, consideró la autora.

Y agregó, respecto del proyecto con Lito Vitale: “Surgió el año pasado la posibilidad de concretar esta idea que teníamos de hacer un disco juntos, porque hemos compartido muchísimas cosas, muchos escenarios, pero queríamos algo que fuera de los dos. Y esto se dio a través de Ave Fénix”.

“Hay que encontrarle la vuelta porque Vitale no para, entonces lo hacíamos durante la tarde, en verano. Esto lo planteamos de entrada como un disco en el que yo tenía algo pendiente con el folclore, y armamos un grupo de trabajo en el que está mi compañera de trabajo, Sandra, que fue la que nos tiró esta canción”, recordó la cantante.

“Ella la compuso hace unos años. Y como que quedó en el tintero primero, pero cuando la e cuchamos con Lito nos tiramos encima enseguida. Nos pareció bellísima, porque es exactamente lo que quiero compartir. Realmente para mi tenerla es una bendición, y sin duda resume lo que yo siento en este trabajo compartido con Lito que es un hombre muy generoso”, aseveró.

