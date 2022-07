Día del Amigo: liberan estacionamiento la mañana posterior a los festejos

Los operativos que se realizarán este miércoles en el marco de los festejos por el Día del Amigo en Bahía Blanca se verán reforzados por la creciente circulación que se prevé en especial en el microcentro de la ciudad, adelantaron esta mañana desde el municipio que dispondrá de 43 inspectores trabajando en la calle.

Entre las medidas que se van a implementar, la más novedosa está vinculada con la liberación del cobro del sistema de estacionamiento medido el jueves, hasta las 13. La premisa es que los conductores que hayan bebido en el marco de las reuniones sociales, puedan dejar sus vehículos sin ser multados.

Desde las 18 se notará un procedimiento cercano a bares y restaurantes, similar al de Navidad y Año Nuevo. Martín Moyano (Director de Ordenamiento Urbano) habló esta mañana con LA BRÚJULA 24 afirmó que: “Será la primera fiesta del Día del Amigo sin restricciones tras la pandemia, hay una gran oferta gastronómica y quedó muy cerca del cobro del aguinaldo”.

“Creemos que será una noche muy intensa en la que intentaremos llevar al mínimo la cantidad de incidentes por alcoholemias. La idea es retirar a esos conductores, haremos recorrida por boliches para que las personas voluntariamente se testeen, aprovechando para conversar con los grupos de amigos. Esto nos permite trabajar preventivamente”, advirtió, en su charla con el periodista Germán Sasso.

¨Por último, Moyano enfatizó que “la premisa es que la gente llegue a su casa sano y salvo. Esto demuestra que no hay un espíritu recaudatorio porque si da positivo de alcoholemia en el local nocturno no tiene carácter punitivo. Tampoco pretendemos desalentar el trabajo del empresario. No estamos en contra del consumo del alcohol, pero si lo hacen, que no manejen”.