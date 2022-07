Subsidios: estos son los datos que se deberán completar en el formulario

A partir del viernes estará disponible el formulario online para anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) mediante el cual el Gobierno Nacional avanzará con la segmentación de tarifas de los servicios de luz y gas.

A través del link https://www.argentina.gob.ar/subsidios los usuarios que soliciten mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares podrán completar sus datos para que el Poder Ejecutivo luego identifique cuales necesitan la asistencia del Estado. El eje de la segmentación serán “los aspectos socio-económicos de cada hogar”.

La información aportada funcionará como una declaración jurada. Los datos que se deberán completar incluyen:

– Nombre y apellido.

– Documento Nacional de Identidad.

– Número de trámite del DNI.

– CUIL.

– Género.

– Fecha de nacimiento.

– Datos socioeconómicos.

– Situación laboral.

– Datos de contacto.

– Domicilio declarado por el usuario.

– Código postal.

– Relación con el domicilio.

– Datos de los servicios de luz y gas.

– Datos del grupo conviviente.

En el caso de las personas que no tienen la factura a su nombre, podrán realizar la solicitud como usuarios de los servicios indicando que no es la persona titular. Por lo tanto, también las familias que alquilen o residan en una propiedad que no les pertenece van a recibir el subsidio como usuaria de los servicios. También se contempla que si una persona tiene más de un medidor a su nombre se subsidiará sólo el servicio del domicilio donde declare residencia.

El Gobierno ofrecerá, además del acceso digital, la posibilidad de hacer el trámite de forma presencial en las oficinas de ANSES y en las de los prestadores de servicios. En el sitio de la Administración Nacional de la Seguridad Social con el número de CUIL se podrá elegir día y hora en la Unidad de Atención Integral (UDAI) más cercana al domicilio.

“El nuevo esquema de subsidios tiene como principal objetivo alcanzar tarifas razonables y justas para el valor de la energía. Esta iniciativa propone una distribución de los subsidios basada en la capacidad económica de cada hogar”. Para ello, el Gobierno estableció tres grupos:

Segmento de ingresos altos

Son hogares que declaran reunir alguna de las siguientes condiciones, considerando a todas y todos los convivientes:

-Ingresos mensuales totales del hogar equivalentes o superiores a $348.869 (3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según el INDEC). Excepción: para aquellos hogares ubicados en el partido de Patagones (Buenos Aires), Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz o Tierra del Fuego, A. e IAS, los ingresos mensuales totales para pertenecer al segmento de mayores ingresos deberán ser equivalentes o superiores a $425.620.

-Tener 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años.

-Tener 3 o más inmuebles.

-Poseer una embarcación, una aeronave de lujo o ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena.

El segmento de ingresos altos tendrá una reducción de los subsidios gradual y en tercios bimestrales hasta alcanzar la cobertura plena del costo de la energía hacia fines de 2022.

Segmento de ingresos medios

Son aquellos hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen alguna de las siguientes condiciones:

-Ingresos mensuales totales entre $99.677 y $348.869 (entre 1 y 3,5 canasta básicas para un hogar tipo 2 según INDEC). Excepción: para hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales para formar parte de este segmento pueden variar entre $149.515 y $348.869 (entre 1,5 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2 según INDEC).

-Poseer hasta 2 inmuebles.

-Poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad. Excepción: los hogares con una o un conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden poseer hasta 1 vehículo con menos de 3 años de antigüedad para formar parte del segmento de ingresos medios.

Segmento de menores ingresos

Existen dos casos en los cuales no tenés que llenar el formulario de inscripción:

-Si sos electrodependiente no tenés que completar el trámite para solicitar el subsidio de la electricidad, pero sí debés hacerlo para solicitar el de gas. Para conocer más sobre el Registro de Electrodependientes, ingresá a esta página.

-Si en tu domicilio funciona una entidad de bien público no te corresponde hacer el trámite. Podés solicitar la tarifa diferencial para entidades.

El Gobierno justificó la decisión señalando que “el Estado cubre, en promedio, más del 70% del costo de la energía que llega a los hogares”. “En el esquema aplicado hasta junio de 2022, el subsidio alcanzaba incluso a los sectores de mayores ingresos que no necesitaban del acompañamiento del Estado”, fundamentó.

“Esta nueva propuesta de segmentación tiene como objetivo asignar los subsidios a la energía según la capacidad económica de los hogares, manteniendo los subsidios en aquellos con ingresos bajos y medios que requieren de la asistencia estatal para pagar sus boletas de electricidad y gas”, se explicó en la web oficial.

Fuente: Infobae