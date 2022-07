Verstappen ganó la carrera Sprint de la Fórmula 1 y larga adelante el domingo

El neerlandés Max Verstappen conquistó este sábado la pole position del Gran Premio de Austria tras ganar la Sprint Race que definió la grilla de partida de la undécima competencia de la temporada y le otorgó ocho puntos adicionales al líder del campeonato (189 unidades).

“Ha sido una buena carrera. He ido al máximo de principio a fin. Las primeras vueltas me permitieron gestionar la diferencia y luego pude mantener mi ritmo. El domingo será mucho más largo y habrá que tener atención con los neumáticos”, declaró.

Por detrás del Red Bull del campeón mundial, que había logrado también la pole para la clasificacin, cruzaron la meta las Ferrari del monegasco Charles Leclerc y del español Carlos Sainz, flamante ganador el pasado fin de semana en Silverstone, donde celebró su primer triunfo en la Fórmula 1.

Verstappen recuperó ocho puntos que se le otorgan al vencedor de la Sprint Race y que le permiten incrementar su cosecha luego de haber sumado apenas seis con su séptimo puesto en el Gran Premio británico

El neerlandés intentará repetir este domingo lo hecho en Imola, donde tras conquistar la primera Sprint Race de la temporada, celebró en el Gran Premio de Emillia Romagna y sumó un punto adicional al registrar, además, la vuelta más rápida en carrera.

Desde la segunda fila, al lado de Sainz, estará el británico George Russell, con Mercedes, mientras que el mexicano Sergio Pérez partirá desde la quinta posición con el otro Red Bull y el séptuple campeón mundial británico Lewis Hamilton lo hará desde el octavo puesto con el otro Mercedes.

Novena ubicación para el alemán Mick Schumacher con Haas, mientras que el finlandés Valtteri Bottas moverá desde el fondo de la grilla tras reemplazar más componentes de los permitidos en la unidad de potencia de su Alfa Romeo.

Fuente: LB24 / Olé.