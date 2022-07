“Estoy enojado con quienes nos gobiernan”, dijo el doctor que publicó que no atendería peronistas

Juan Petrini es el médico bahiense que en las últimas horas se vio envuelto en una fuerte polémica relacionada con una serie de publicaciones que realizó en las redes sociales, en las que aseguraba que no atendería peronistas.

Sin ir más lejos, la concejal del Frente de Todos, Gisela Ghigliani, aseguró en diálogo con este medio que este tipo de discursos “son peligrosos” y que se había pasado un “límite”. Por su parte, el Colegio de Médicos manifestó a través de un comunicado que lo dicho por Petrini “no solo contradice el contenido del Juramente Hipocrático y transgrede las normas del ejercicio de la profesión, sino que fundamentalmente lesiona la esencia de la labor del médico”.

Esta mañana, en contacto con el programa “Bahía Hoy”, el profesional volvió a indicar que se trató de una broma y aseguró que considera el tema como “ya terminado”. Y le pidió disculpas a la edil.

“Fue a modo de enojo en un momento por una situación que pasa con los médicos desde hace un tiempo. En la pandemia se intentó ver un poquito, pero solo se intentó, y tiene que ver lógicamente con la economía. En mi especialidad usamos insumos que son en dólares y cada uno es muy costoso, las cirugías las pagan mal, con demoras, entonces uno de a poco se ve obligado a ir privatizando las prácticas con todo lo que eso conlleva”, relató el especialista.

Y agregó: “Pasó una situación que tiene que ver con eso y es como que toqué fondo. Pensé que si en 20 años de profesión el 90% gobernaron peronistas, evidentemente pasa por ahí. El tema es que por una mala decisión, se me subió la ‘tanada’ y puse eso de los pacientes, cuando en realidad no es así. Si uno lo interpreta de manera inteligente se da cuenta de que eso es impracticable”.

“Cuando vi la repercusión que tuvo obviamente levanté las publicaciones, para mi el tema está terminado. Era un comentario de enojo para quienes nos gobiernan, para que la gente se fije a quien va a ir a votar, se está poniendo muy heavy la situación. Si yo me tengo que identificar lo hago obviamente con posturas que me permiten laburar más libremente, pero bueno, no pensé que fuera para tanto”, apuntó Petrini.

Y comentó que “le pido disculpas a la concejal –Ghigliani– si se sintió ofendida, pero a mi me pareció un poco ofensivo que me tildara de nazi, ya lo hablaré con ella. Las personas explotan también, nuestros políticos juran por la patria y nunca van presos. Fue como una picana de caliente que tiré, porque nadie dice nada”.