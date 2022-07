Denuncian maltratos de una maestra en la Escuela Nº 75: “Los nenes lloran para no ir”

Un grupo de padres denunciaron la tarde de este jueves que sus hijos sufren maltratos por parte de una maestra de tercer grado en la Escuela Nº 75 y que no reciben ningún tipo de respuesta de parte de la docente ni de la directora de la institución.

Al menos seis familias han optado por retirar a sus nenes de la escuela debido a esta situación en lo que va del año, con casos donde los estudiantes claman a sus padres con llantos no ir más a clases.

“Mi nene me pedía llorando que no quería. Una vez se escapó del colegio, no lo dejaba ir al baño, gritaba”, dijo Estefanía una de las madres en el programa Nunca es Tarde, que se transmite por La Brújula 24.

La mamá explicó que tuvo oportunidad de hablar con la maestra (Carina Zapico) y esta le hizo un acta porque la acusó de reclamar de forma indebida. “Le dije que prestara atención, porque los nenes lloran antes de entrar al colegio. No lo tomó bien ella. Hay nenes que tuvieron que mandarlos al psicólogo. El detalla no son los chicos, es la maestra”, agregó.

Los padres coinciden en que “todos los chicos lo que sienten es mucho miedo” y Estefanía refirió un episodio con una nena (que no es su hija) que se orinó en clase porque la señorita no la dejó ir al baño y la intimidó en frente de la clase.

“Lo que queremos es que no concurra más. No nos escuchan y estamos preocupados. Es una situación que tiene al menos tres años”, dijo.

Por su parte, Mailen, otra de las madres de los nenes que asisten a la clase de la maestra Zapico, explicó que su hija sufre de reflujo y no quiere ir, porque “cada vez que le pasa en la escuela dice que no le puede decir a la señorita, le tiene terror, la trata de mentirosa y se tiene que quedar con ese malestar. Ella me pidió no venir más a la escuela y que la cambie”.

“Una vez se olvidó de hacer los deberes y la agarró se le puso cara a cara, la gritó mal, le agarró terror y ese día ella me pidió que hablara con la maestra del miedo que le tenía”, agregó la madre angustiada.

Mailen agregó que no ha concretado una reunión con la maestra porque “las veces que he venido me dice que es por cita y las citas las da si ella quiere, tratando como de evitar. Con la directora hablé ayer y me dice que se va a resolver, pero esto ya tiene tres años y no prestan atención”.

El móvil de La Brújula 24 intentó hablar con las autoridades de la Escuela y no obtuvieron respuesta desde la entrada de la institución.

La respuesta de las autoridades

Las autoridades educativas de la ciudad informaron a La Brújula 24 que hace dos días tienen conocimiento de la situación en la Escuela Nº 75 y la maestra Zapico y que las inspectoras están trabajando en ese centro educativo.