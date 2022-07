Remarcación de precios: “La gente está medio asustada”

Leandro es dueño de una despensa en calle Ángel Brunel al 400. Esta mañana fue consultado por el móvil de La Brújula 24 respecto de la suba de precios de productos de almacén. El comerciante aclaró que él no realizó remarcaciones, pero admitió que “la gente está medio asustada”.

“Remarcar todavía no he remarcado nada. Algunos proveedores no quieren vender por el tema de los precios. Trato de no especular en nada, vendo a los precios que tengo. Igualmente hubo aumento, pero en muy pocos productos. Por lo que vi algún abuso hay, pero no lo compro; pasamos de largo y listo”, señaló.

Tras mencionar que si algún producto tiene un aumento, analiza si lo traslada al cliente o si prefiere no comprarlo y elegir otra marca.

“La gente no está comprando mucho, espera los fines de semana por los beneficios de las tarjetas”, manifestó Leandro, quien expresó su confianza en que el país saldrá adelante de la actual coyuntura.

“Tengo fe de que vamos a salir adelante. La gente viene, pregunta los precios, se queja, pero está tranquila la venta”, indicó.