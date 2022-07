Rocío Marengo lanzó duras acusaciones contra Eduardo Fort: “Me sacó las ganas de todo”

Rocío Marengo se convirtió en los focos de los medios hace meses tras contar que tenía muchas ganas de convertirse en madre: “Ahí estamos con el tratamiento, contenta, feliz, disfrutando y tratando de calmar la ansiedad porque hay cosas que no dependen de uno y lo hace Dios”.

“Ahora estoy bien con mi trabajo, cambiaría todo lo que construí laboralmente por este sueño. Tener un hijo es mi desafío, mi motor, ojalá salga bien el tratamiento y pueda darles la noticia, me encantaría”, confesó a corazón abierto la reconocida actriz y conductora que brilló muchos años en Chile.

Fue entonces cuando habló sobre Eduardo Fort y su familia: “Lo amo, a esta altura de la vida uno ya conoce a la otra persona y se entiende, se elige, sé que yo tengo un segundo lugar porque él tiene hijos (Macarena, Angelina y Pietro, fruto de su matrimonio con Karina Antonialli)”.

“Mi prioridad es mi bebé y lo que tenga que ver con el resto no me importa, estoy con mi tratamiento acompañada por Edu, familia y amigos, tengo gente que está conmigo porque quiere, yo no ato a nadie, y él me elige a mí con mi proyecto y afrontó este camino”, agregó Marengo.

Tiempo después reveló que había iniciado el tratamiento para convertirse en madre: “Feliz, paso a paso, voy por vos bebito mío. Sí, sí. En unos días tendremos novedades. Estoy feliz de haberlo compartido con ustedes. Me saqué mucha presión de encima. Estoy muy feliz y tranquila”.

Sin embargo, el tratamiento falló y la puso muy triste. Como si fuera poco, hace algunas horas Rocío Marengo volvió a ser noticia por unos picantes mensajes que posteó en sus redes sociales y que desataron rumores de crisis con Eduardo Fort luego de revelar que rechazó casarse con él.

“Coincidir con una persona mental y emocionalmente es una suerte. Es como tropezar con la felicidad”, “Gracias. Sí, yo también deseo que un amor me valore. Confío en los planes y tiempos de Dios”, “Por ahora no quiero casarme, ni cerca. Antes era mi sueño. Pero mi última relación me sacó las ganas de todo”, fueron algunos de los filosos mensajes contra Fort.

Fuente: Mdzol