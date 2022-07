Mirtha se refirió al aumento de sueldo que pidió su entorno y marcó su postura

Luego de que finalizaran las negociaciones entre Storylab, productora de Ignacio Nacho Viale, y El Trece, Mirtha Legrand (95) habló y dejó bien clara su postura en relación a su futuro laboral: ella quiere volver a la televisión.

La diva habló vía telefónica con Luis Ventura en Secretos Verdaderos (América, sábados a las 20) y primero aclaró que “no es cierto que lo llamé a (Adrián) Suar llorando”. “No sé si volveré a la televisión, no puedo decir nada, ni por sí ni por no. Yo deseo volver, pero Nacho no está en Buenos Aires y él tiene que dar la última palabra”, sostuvo la conductora.

Luego, frente a las diferentes versiones sobre el fin de la negociaciones de la productora con El Trece, Mirtha pidió: “No piensen mal de Nacho, ha sido muy sincero en todo y ha tenido una discusión con el contrato, pero yo no intervengo para nada en absoluto. Pero bueno, pasan los días y yo tengo ganas de volver porque durante la pandemia estuve ausente”.

“Pero no me gusta hablar, yo siempre he sido muy cuidadosa con mis cosas para que no trasciendan, pero la gente opina”, afirmó. Y se esperanzó: “Espero que la semana que viene se resuelva definitivamente”.

Ante la pregunta de Ventura de qué tiene como prioridad a la hora de una negociación, si el dinero o sus ganas de volver a la tele, Mirtha sostuvo: “Mis deseos de volver. Es más, ni sé las cantidades ni las sumas que se están manejando, no tengo la menor idea. Y no quiero saberlo tampoco, yo no manejo los números, no me gusta”.

Sobre Juana Viale, comentó: “Pienso que ella también va a estar en pantalla, ella no ha intervenido para nada en esto, ha estado ajena a la negociación del contrato. Ella es muy especial, casi no habla de su carrera, hablamos de otros temas. Me adora y yo la adoro”.

Y aclaró: “Yo no voy a sacrificar el amor y el cariño que le tengo a mis nietos por la televisión, de ningún modo. Así que espero que se arregle cuanto antes”.

En otro pasaje de la entrevista, Mirtha se emocionó al hablar de Villa Cañas, su localidad de nacimiento, y comentó que en un momento tuvo la intención de comprar la casa en la que ella vivió en su infancia, pero luego abandonó su idea: “No me gustó verla en tan mal estado, cuando vivíamos era impecable todo. Teníamos unos padres maravillosos”.

Finalmente, sobre su estado de salud, la conductora señaló: “Estoy muy bien, de salud y de ánimo, aunque por momentos caigo en una tristeza muy grande por el escándalo que se ha armado por mi contrato”.

Una difícil negociación

“A partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados”, dice el comunicado que emitió Storylab el 27 de junio.

Luego, comenzaron las versiones sobre una importante diferencia económica en relación a lo que solicitó Nacho Viale para realizar La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand y lo que El Trece estaba dispuesto a pagar.

Al respecto, Suar, gerente de programación del canal, comentó: “No quiero otra cosa más que Mirtha esté en el canal. La productora pidió en la negociación una plata demasiado grande con respecto al año pasado. Algunos decían de un 200%, puede ser un 180/170%, es una diferencia muy grande para que se entienda, porque se han hablado muchas cosas”.

“El canal la quiere tener y yo creo, por lo que hablé con Mirtha, que ella quiere venir. Personalmente estoy haciendo el mayor esfuerzo para que esté. Es más, ayer (por este miércoles) hablé con Nacho y le ofrecí que vengan a los estudios del canal por si el presupuesto no les daba​”, reveló el también actor y productor.

Y remarcó: “Si tiene una oferta mejor, superadora, yo jamás voy a poner una traba. Como le dije a ella ‘vos sos de toda la televisión’, yo quiero que venga a El Trece, ella también, pero si no, donde esté feliz, fundamentalmente, porque es una señora grande y necesita respeto, donde quiera estar ahí estaremos todos nosotros”.

