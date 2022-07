El diputado por Juntos, Diego Santilli, visitó los estudios de LA BRÚJULA 24, en el marco de una apretada agenda que lo tiene desde el jueves en la ciudad y que continuará hoy con una recorrida por diferentes localidades de la región, mientras lentamente comienzan a calentarse los motores para la carrera a 2023. En horas convulsionadas por la aparición de más de 140 kilos de cocaína flotando en la ría, apuntó: “No existe decisión política de enfrentar al narcotráfico”.

“No es una recorrida de campaña, la idea es cumplir con la promesa de visitar todos los rincones, plantearle mis ideas a los bonaerenses, poniendo propuestas arriba de la mesa. Pero no es momento de pensar electoralmente. Está difícil, hay mucha tristeza y dolor por varios temas”, consideró Santilli, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, consideró que “esto del narcotráfico es insostenible, presenté una ley siguiendo el ejemplo de otros países porque estamos acostumbrados a atacar la estructura narco allanando búnkers, me tocó junto con Patricia Bullrich meter presos a las tres organizaciones criminales, que mataban gente: la de los peruanos, los paraguayos y la banda de Dumbo que el único que falta es él”.

“No alcanza solo con eso, lo nuevo en el mundo es bloquear previamente los recursos financieros y patrimoniales, destruyendo la organización criminal. La UIF analiza la situación y se corta de cuajo la operación. Cae el soldadito, el que está al frente de la operación pero no la organización que queda en pie. Ojalá el resto de la oposición me acompañe porque es un proyecto que dio respuesta al problema en otros países”, precisó en otro segmento de la entrevista radial.

Consultado respecto a cómo se erradica de raíz este flagelo, el dirigente opositor sostuvo: “La autoridad nacional, a través del Presidente, debe definir un organismo que se encargue de la lucha contra el narcotráfico. La Policía Federal tiene cuerpos investigativos muy importantes destinados a la lucha contra el narcotráfico, hoy no tiene territorialidad, pero podría ayudar a fuerzas locales”.

“La fuerza que vive en el lugar no debería estar a cargo de erradicar, por una cuestión de eficiencia, ingresando con cuerpos investigativos preparados que no tengan tanta cercanía geográfica, más allá de que la tarea territorial hace lo suyo. A nosotros nos dio mucho resultado para todas las escalas del narcotráfico”, añadió.

Santilli sacó pecho y consideró: “Logramos reducir el narcomenudeo, la venta de droga en las esquinas o en los hoteles donde vivía tal persona que estaba cometiendo un delito y donde no llegan las fuerzas federales. La combinación nos dio mucho resultado, pero se necesita una decisión política, algo que no veo en la Provincia, respecto a la lucha contra el narcotráfico”.

Críticas a Kicillof

A continuación, apuntó los dardos contra la gestión bonaerense actual: “En la pandemia el Gobernador encerró a la sociedad y liberó a los que estaban presos, a diferencia de su antecesora que dio la pelea, luchó y enfrentó este flagelo, tuvo decisión política y lo llevó a cabo. Hoy no veo esa misma determinación, te lo dicen los vecinos de distintos distritos del Conurbano, no hay decisión política de enfrentar a los delincuentes”.

“Lo que el Estado no resuelve vía generación del trabajo, baja de inflación o educación, se soluciona desde otro lugar que no es el adecuado. 80 años de la República Argentina, promedio de inflación del 67%, sacando las dos híper. Qué país puede salir adelante. Estamos en un nivel de desintegración muy fuerte. El jueves pasado estuve en Espeleta, no me dejaron entrar a una escuela, me quedé en la puerta y aparecieron 20 padres que me plantearon todos los problemas”, manifestó.

Santilli también reveló que “la educación es el primer problema estructural, un papá me dijo ‘mi hija terminó jardín en 2019 y empezó tercer grado, con serios problemas de escritura, aprendizaje y entrando a las 10 de la mañana porque no hay estufas'”.

“En lo que respecta a la salud, no te atienden, un enfermero me comentaba los problemas hospitalarios, tenemos un plan con Fernan Quiros para resolver este panorama. No hay atención en hospitales provinciales y estalla lo municipal. Todo tiene un mismo denominador: la ausencia de una estrategia para sacar a Argentina adelante”, advirtió con énfasis.

Por último, detalló que “el tercer punto es el trabajo, la economía, es mentira que estemos mal porque estamos creciendo, ningún argentino siente eso, en todo caso pudo haber un rebote por la invasión Rusia a Ucrania o el precio de los commodities. Lo del gasoil lo viene advirtiendo el campo hace dos meses, desde Semana Santa y la planificación del gobierno fue solo las diferencias entre Alberto y Cristina, sin resolver los temas”.

“Hace 11 años que Argentina no genera un empleo privado, lo que creció es el monotributo y el empleado público, solamente alguien accedió a un cargo por un reemplazo. Los jóvenes no tienen oportunidades, se quieren ir. Ayer en Tornquist me dijo que su hija se quiso ir a Uruguay, estamos a la deriva, no se genera empleo”, destacó Santilli, en el tramo final de su testimonio.

Y no vaciló en afirmar que “estamos pasando un mal momento, lo que tenemos que hacer es poner 15 ejes centrales para que gobierne quien gobierne, no se discutan. Esto debería ser responsabilidad del gobierno, nosotros somos los que lo estamos proponiendo. Salimos hacia adelante, si lo hacemos hacia arriba y hacia afuera”.

“La única manera de salir adelante es con educación, con los chicos en las escuelas y las jornadas extendidas. Hace 14 años, cuando estaba una persona anterior a Baradel, de apellido López, con quien se pudieron discutir planes. Respecto al lenguaje inclusivo, la política toma decisiones, tenemos que aprender comprensión de textos, en las escuelas se enseña el idioma español, en tu casa podés decir lo que quieras”, destacó.

Santilli volvió a disparar contra Kicillof: “Con el dinero que se pagó para los viajes de egresados, se pudieron abonar las estufas que hoy faltan. Se están invirtiendo millones de pesos con casas de las distintas ciudades en municipios, la van a llenar con locales de La Cámpora, hoy mandan militantes a los hospitales en vez de insumos. Hay que terminar con eso”.

“También se sale adelante con salud y se requiere de un plan económico sólido, primero Juntos por el Cambio lo pondrá sobre la mesa con el resto de los integrantes de la coalición. Muchos de los liberales acompañan estas ideas, con Espert hemos votado del mismo modo diferentes propuestas”, mencionó, quien encabezó la boleta del PRO en 2021.

En paralelo, fue enfático: “No hubiera ido a visitar a Milagro Sala, una mujer procesada por la Justicia. Como coalición de gobierno, si toca gobernar en 2023, se necesita llegar con un plan que debe ser puesto en el Parlamento sobre la mesa. Aspiro a que los argentinos acompañen un acuerdo general como en 2001, porque debemos convencernos de que se puede salir adelante. Si mirás el modelo de Schiaretti en Córdoba, funcionó. Lo mismo pasó en Jujuy y Neuquén”.

“Trabajo con Horacio (Rodríguez Larreta), es el mejor de nuestra generación y me une una relación muy cercana. El año pasado, con Manes, nos dio muy buen resultado ganarle al kirchnerismo unido en la Provincia, seguramente habrá una PASO en la que la gente decidirá quién debe competir. Lo que creo es que las chicanas no llevan a ningún lado y no le suman al espacio, les hacen mucho daño”, refirió.

Por último, Santilli especificó que “Bahía Blanca es un lugar del corazón, con un intendente que está haciendo un gran trabajo en una ciudad con gran futuro”.