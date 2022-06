Esperando por la Ley de Oncopediatría: “Juegan con la vida de los inocentes”

En la Plaza Rivadavia se realiza la vigilia para pedir por la aprobación total y definitiva de la Ley de Oncopediatría. El móvil de exteriores de La Brújula 24 conversó en el lugar con una de las referentes del grupo de padres y madres que convocaron a la concentración que se lleva adelante en el céntrico espacio público.

“Estamos ansiosos. Estamos escuchando en vivo desde el Senado cuándo llegan a tratar el tema que nos convoca. Están abordando otras cuestiones; tal vez recibamos a la madrugada la noticia que tanto esperamos”, expresó Carina Foresi.

“Esta Ley la venimos reclamando desde hace un montón porque hay mucha burocracia alrededor de esta enfermedad, mucha burocracia; esto de que las obras sociales muchas veces no entienden que el cáncer no espera y que esto de que no llegue la medicación hace que perdamos la vida de muchos niños. La falta de estudios específicos, la falta de un estudio precoz que tanta falta hace, y la falta de licencias laborales acordes con esta enfermedad que tiene tratamientos que conllevan ocho meses”, explicó.

Natasha, de Huellitas Doradas, una de las organizaciones convocantes, expresó: “La discusión en Diputados fue en octubre del año pasado y estamos esperando que la sancionen de una vez por todas; pusieron un montón de trabas para que llegue a Senadores y que sea ley de una vez por todas. En el medio perdimos un montón de chicos por falta de medicación, de estudios y de autorización de trasplantes. Están jugando con la vida de un montón de nenes que no tienen la culpa de que los políticos no se pongan las pilas en cuanto a discutir si pueden o no aprobar una ley, algo que les lleva dos minutos”.

“Huellitas doradas nació como una idea de recordar a nuestros chiquitos que quedaron en el camino. Mi sobrino Tiziano tenía Leucemia Mieloide Aguda, falleció en febrero de 2021. Fue una pérdida muy fuerte, muy dura. Hacemos murales para recordar a los chicos y es una manera de no olvidarlos. Las familias nunca los olvidamos pero es bueno que la sociedad sepa que hay niños que siguen muriendo porque falta una ley que los apoye en el tratamiento”, agregó.