Para el fiscal “salieron a cazar” al camionero

Fabio Arcomano, fiscal de la ciudad de Trenque Lauquen, conversó esta noche con el equipo periodístico del programa La Brújula TV sobre la muerte de un camionero en Daireaux.

Primero, el profesional se refirió al avance de la investigación. “Estas primeras 24 horas son decisivas para analizar cualquier tipo de hecho delictivo, de las características que sean, por lo tanto desde ayer a la tarde empezamos a tomar intervención luego de la acción policial que fue muy buena. Contamos con buenos equipos de investigaciones, y nos permitió determinar quiénes eran la mayoría de los asistentes a la manifestación”.

“Eso nos permite saber de la presencia de ellos –los tres imputados– y de los vehículos que salieron en busca de esa represalia para este muchacho Jara, que había tenido la osadía de pasar esa barrera que se estaba llevando adelante en uno de los accesos de Daireaux”, añadió.

Y describió: “Una vez recabados los testimonios, la prueba se suscribió a los conductores y acompañantes de esos vehículos. Además, hay un audio que se viralizó y su respectiva declaración testimonial. Esos indicios nos permiten llegar a la conclusión de quienes habrían sido los que salieron a perseguirlo y los que arrojaron la piedra que causó la muerte”.

“A eso se le suman algunos otros indicios relacionados con la identidad de estos sujetos y la profesión, porque aparentemente serían todos camioneros, cuentapropistas. Otro elemento importante fue establecer el modo de muerte, descartamos de plano que haya sido por accidente, fue provocada por un certero impacto de una piedra de grandes dimensiones”.

Más del fiscal Arcomano en La Brújula TV

“A última hora cuando estaba regresando a mi casa, pedimos una pericia a Científica e hicimos un trazado de una línea imaginaria. Nos faltaría acreditar la altura de impacto. Pero ante la presencia de un efectivo se logra determinar que esa piedra a priori ingresa e impacta directamente en la cabeza de Jara. Eso se condice con el resultado de la autopsia”.

“Si yo tengo un camión circulando a más de 100 kilómetros por hora y una Strada que lo sobrepasa, duplicar esas velocidades nos da una velocidad aproximada de la piedra. No es desacertado decir que viajó a 150 kilómetros y pegó en un parabrisas al que penetró como si fuera un papel”.

“En principio fueron 3 –los vehículos que lo siguieron-, un camión que desiste en el segundo acceso, un Peugeot oscuro que ante la muestra del ‘arma’ de Jara, éste lo sigue para verle la patente. Y cuando dan la vuelta ven que la Strada lo sobrepasa, gira en U y vuelve como ´para enfrentarlo. Ahí recogen unas piedras de un camino rural, de hecho nosotros recogimos varias muestras iguales, y al menos dos de ellos en la caja, parados agarrados del techo, cuando cruza el camión arrojan esas piedras”.

“Recién hace 24 horas de esto, tengo arriba de 200 fojas que voy a terminar de estudiar mañana, pero a priori entiendo que se trata de una maniobra homicida en la que participaron estas tres personas. El conductor no podía desconocer la maniobra desde el momento en que se detienen a juntar las piedras. También es cierto que hay distintos vaivenes de acuerdo a los datos que vayan surgiendo”.

“Yo no sé si Jara no se quiso plegar al paro, creo que la actitud de salir a cazarlo fue por no acatar esa indicación de tener que detenerse. Me ha tocado intervenir en otros momentos históricos en los cuales los camioneros que tenían la necesidad de llevar su carga fueron víctimas de hechos similares, no tan graves, pero les han disparado con escopetas en los laterales. Hablo de otros momentos históricos que no me corresponde analizar”.

El aire comprimido del camionero

“En esa escaramuza, cuando para, al intentar interceptarlo para que no siguiera él abre la puerta y exhibió el arma, supuestamente. Eso agravó la situación y quisieron pegarle. Por eso ese segundo auto que lo siguió para ver la patente y luego volvió. En el camión se encontró un rifle de aire comprimido, que puede causar un daño pero no es un arma dentro de la ley de armas”.

“Otro dato de relevancia es que el camionero habría filmado la persecución, cuando el Peugeot retoma la marcha para volver, ven que tenía un celular en la mano. Yo tengo el teléfono incautado para ver la pericia mañana”.

Los tres detenidos por el asesinato de Guillermo Andrés Jara, el chofer de 45 años de la empresa Celsur Logística Gral. Rodríguez, son Fabián Paredes, de 44, Federico Fernández, de 34 y Darío Martín de 47, oriundos de Daireaux.